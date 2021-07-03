В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта

“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 93 населенных пункта в шести областях”, – говорится в сообщении.

В Кировоградской и Черкасской областях обесточены по 30 населенных пунктов, в Киевской и Черниговской – по 14, в Житомирской – четыре, в Запорожской – один.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, – сообщили в ГСЧС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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