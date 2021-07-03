 

В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта

03.07.2021, 9:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 93 населенных пункта в шести областях”, – говорится в сообщении.

В Кировоградской и Черкасской областях обесточены по 30 населенных пунктов, в Киевской и Черниговской – по 14, в Житомирской – четыре, в Запорожской – один.

“К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго”, – сообщили в ГСЧС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.11 / Словакия начнет тестирование на антиген COVID-19 на границе с Украиной

16.06 / Bild – в корпоративном журнале немецкого МИД призвали реже нанимать на работу белых мужчин

28.08 / “Никаких компромиссов”. Глава Украинского института нацпамяти ответил на вопрос о возможности консенсуса с Польшей

30.06 / Запугивал и унижал – разговоры с лидерами союзных стран Трамп превращал в издевательства

06.07 / Экономика: Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока-2»

05.01 / Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья

17.09 / Twitter пометил пост Трампа предупреждением о возможной дезинформации

16.04 / Сибирские ученые получили патент на «беспохмельную» водку

23.07 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

26.08 / В РФ стартовало производство нового KIA Sorento

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика