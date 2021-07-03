Обрушение дома в Майами. Количество жертв возросло до 22 человек

126 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила о подносании соглашения о сносе части здания, поскольку она представляет угрозу для здоровья и безопасности населения. Дата сноса еще не назначена.

Ранее было известно о 20 погибших.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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