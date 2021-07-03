 

Проблему неперерабатываемого пластика могут решить коровьи желудки

03.07.2021, 9:38, Разное
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Австрийские исследователи нашли способ решить проблему неперерабатываемого пластика. Для этого предлагается использовать бактерии в коровьем желудке.
Засоренность планеты различными видами неперерабатываемого пластика стала настоящим бременем планеты. Горы мусора вредят экологии самых разных регионов мира. Ученые разных стран давно пытаются найти эффективную методику утилизации гор синтетического хлама, однако успехов в этом направлении пока нет. Возможно, проблему все же удастся решить благодаря разработке австрийских экспертов.

Сотрудники Венского университета природных ресурсов и естественных наук провели ряд экспериментов с использованием жидкости, взятой из одного из отделов желудка коров. В вещество из рубца поместили три вида пластика, PET, PEF, PBAT. Подобные материалы используются для изготовления текстильных материалов, бутылок и биоразлагаемых пакетов. При этом для научной работы исследователи взяли как пластик в виде пленки, так и порошкообразный.

В результате исследования микроорганизмы, обитающие в рубцовой жидкости, показали способность разрушать все взятые для проведения опыта виды пластика. Быстрее всего они разрушают PET, PEF, PBAT в виде порошка. Кроме того, специалисты университета в Вене выделили, какие именно микроорганизмы отвечают за подобную трансформацию. Дальнейшее изучение, как пишет «Ньюинформ», поможет создать инновационную и высокорезультативную технологию для борьбы с пластиковым мусором.

Источник: newinform.com



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