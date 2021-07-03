В РФ назвали большим везением для Британии решение не топить Defender

Британии повезло, что Черноморский флот не потопил эсминец Defender, уверены в России. По словам эксперта Николая Межевича, бомбы могли сбросить не по курсу корабля, а прямо на его палубу.

23 июня эсминец Defender подошел на опасно близкое расстояние к крымскому мысу Фиолент. Пресечь провокацию судна британского флота удалось только сделав предупредительные выстрели и сбросив четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу его следования. Лишь после этого судно покинуло акваторию, однако этот инцидент вызвал огромный ажиотаж по всему миру. Ряд экспертов политологов резко осудили действия Лондона, высказав поддержку российскому ВМФ.

Свое мнение по данному вопросу высказал и специалист Российского совета по международным делам Николай Межевич. Он охарактеризовал исход скандала с британским кораблем, как большое везение для Соединенного королевства. Дело в том, что российские пограничные самолеты вполне могли применить методы реального пресечения противозаконных действий относительно нарушителей. В таком случае вместо предупредительных залпов и бомб по курсу целью стал бы сам эсминец. Если бы РФ применила более жесткие меры, Defender пошел бы на дно.

Такое убеждение Межевич высказал в ходе брифинга пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Необдуманное решение Лондона о проведении маневров в Черном море могло закончиться трагедией, и виновниками такого исхода были бы именно западные политики. При этом для того, чтобы нанести хоть сколько видимый ущерб обороне полуострова можно только с привлечением 15-20 кораблей, аналогичных Defender. В условиях гипотетической схватки Черноморского флота и британского эсминца, у него не было бы шансов выжить. Именно поэтому РФ приняла решение все же не топить вторгшееся в акваторию судно. Таким разумным решением, пишет «Политэксперт», Москва избежала риска дальнейшей эскалации конфликта, который нанес бы вред не только Британии, но и другим странам Запада.

Источник: politexpert.net