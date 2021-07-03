 

Юдашкин о нынешней моде: “Тенденции размываются”

03.07.2021, 9:38, Разное
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Модельер Валентин Юдашкин прокомментировал нынешнюю моду и ее принципы. По его словам, на сегодняшний день тенденции размываются. К тому же сейчас модникам можно практически все.
Валентин Юдашкин продолжает работать, несмотря на болезнь. Он по-прежнему создает коллекции и шьет на заказ для знаменитостей. По словам кутюрье, за последнее десятилетие ориентиры в моде подверглись серьезным изменениями. Уже нет строгости и строгого диктата надевать ту одежду, которую требуют определенные обстоятельства.

В то же время настоящим творцам приходится бороться за свое место под солнцем, поскольку присутствует мода на индивидуальность и свободу выбора. Юдашкин к сложившейся ситуации относится с пониманием. В определенной степени стало легче, ведь сейчас можно одеваться как угодно.

Однако есть и базовые принципы, на которых продолжает держаться индустрия. Юдашкин предложил не путать вкус, стиль и тенденции, пишет портал «Телепрограмма».



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