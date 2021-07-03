 

В Витебской области местные жители избили москвича, не отличившего обмолот от роторной жатки

03.07.2021, 9:31, Разное
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В деревне Антоновка, неподалёку от трассы Москва – Минск, местные жители избили гражданина России, остановившегося там «прогуляться».

Во время променада по селу у него возник спор с местными жителями, вследствие чего произошла драка, после которой 28-летний москвич Семён Климов был госпитализирован.

Как сообщают свидетели потасовки, россиянин прогуливался по деревне, пока не наткнулся на ремонтирующих сельскохозяйственную технику местных жителей. Подойдя к ним, он спросил «где производят такой обмолот?», после чего завязалась драка.

– Да, помню приехал этот пижон на современной машине, волосы покрашены, джинсы в дырках, какие-то разноцветные кроссовки, цепочки, подвороты. Похож на педика. И подошёл он к нашим мужикам, спросив что-то про обмолот. Ну как можно не отличить обмолот от роторной жатки? Этому должны с раннего детства учить! Вот наши мужики и обучили его различать нашу технику, — рассказала об инциденте проживающая рядом пенсионерка.

По факту данного происшествия СК Беларуси начал расследование. Проходящий в нём в качестве подозреваемого 24-летний россиянин обвиняется в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме этого СК проверит его на причастность к администрированию признанного экстремистским телеграм-канала «Советская Белоруссия».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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