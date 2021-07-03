Терпение и свобода: как выжить в отношениях с противоположностью

“Противоположности притягиваются”. Действительно ли это правда? Любые отношения требуют усилий, чтобы быть успешными. А если вдруг получилось влюбиться в абсолютную противоположность себя? И что теперь делать? Могут ли такие отношения выжить? И как поступать? Подстраиваться под любимого? Но в этом случае можно себя потерять. Тянуть его на свою сторону? Он не выдержит.

Как справляться с этими различиями, чтобы ваш союз был прочным? Это может быть трудно, но не невозможно. Ниже приведен ряд советов, которые следует принять во внимание, если вам посчастливилось влюбиться в свою полную противоположность.

Поддержка

Поддержка укрепляет взаимопонимание и доверие и позволяет вашему партнеру быть самим собой. Когда вы поддерживаете своего партнера, он будет чувствовать себя более комфортно. Это происходит потому, что вы позволяете ему свободно выражать себя. И вы также принимаете и учитываете его особенности.

Уважайте границы

Соблюдение границ – это не создание стен. Речь идет скорее о том, чтобы относиться к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Кроме того, речь не идет о том, чтобы быть помешанным на контроле или чрезмерно манипулирующим. Уважайте границы вашего партнера, принимая то, что он говорит.

Бросьте вызов

Встречаться со своей противоположностью само по себе непросто. Это происходит потому, что вам обоим приходится приспосабливаться к различиям, которые существуют между вами. Но вы можете бросить вызов. Например, ваш супруг – в душе ребенок и любит быть звездой на каждом мероприятии. Он привык устраивать вечеринки, в то время как вы являетесь абсолютным интровертом.

Вы можете предложить супругу попытаться некоторое время посидеть спокойно. Таким образом, он будет точно знать, каково это – быть вами. Точно так же вы можете время от времени посещать общественные мероприятия. Это поможет вам прочувствовать мир вашего партнера. Кто знает? Возможно, вам это даже понравится!

Делайте все медленно

Возможно, вам придется потратить время на понимание образа жизни своей второй половины.

Возможно, вам также придется приложить усилия, чтобы узнать интересы вашего партнера, даже если они могут отличаться от ваших. Вы, скорее всего, поймете, что ваш супруг думает по-другому, имеет другой взгляд на жизнь. В конце концов, вы научитесь ценить эти разные точки зрения.

Найдите точки соприкосновения

Еще кое-что, что следует учитывать при знакомстве с противоположностью, – это найти точки соприкосновения. Иногда, несмотря на ваши многочисленные различия, ваш партнер может придерживаться тех же ценностей, что и вы.

Цените свою индивидуальность

Научитесь ценить индивидуальность друг друга. Это создает баланс. Например, вы – неряшливы, в то время как ваш партнер безупречно чистоплотен. Очевидно, вы позавидовали бы тому, насколько аккуратным он может быть, судя по вашим стандартам.

Понимание противоположной личности пробудит в вас желание учиться.

Компромисс

Все отношения требуют компромисса. Это может быть довольно раздражающе, если ваш партнер хочет всегда смотреть новости, в то время как вы являетесь фанатом боевиков. Вам придется пойти на компромисс.

Это помогает создать баланс в отношениях. И возможно, вы поймете, что смотреть документальные фильмы и новости на самом деле не так уж и плохо.

Будьте добры

Доброта может показаться переоцененной в век социальных сетей, но она является неотъемлемой частью всех отношений. Если вам случится встречаться с полной противоположностью, иногда его интересы вам не понравятся. Вы должны быть достаточно тактичны, чтобы не показывать этого.

Если вы не можете быть добры к вашей второй половине, лучше оставьте его в покое, а не насмехайтесь над тем, насколько скучными могут быть его интересы.

Не отказывайтесь от своих интересов

Тот факт, что ваши интересы не совпадают с устремлениями партнера, не означает, что вы должны отказаться от своих.

Найдите немного свободного времени для себя и, возможно, для своих друзей. Кроме того, попробуйте заняться своим хобби.

Наличие времени для себя может помочь вам развить терпимость и лучше заботиться о себе. Никогда не расстраивайся из-за того, что взяли тайм-аут. Ваши увлечения принадлежат вам, потому что это то, что вы любите и они заставляют вас чувствовать себя лучше.

Будьте непредубежденными

Отбросьте любые негибкие мысли, которые могут у вас возникнуть, и будьте готовы принять своего противоположного партнера целиком и полностью.

Категоричные мысли могут разрушить ваш брак, потому что вы не готовы учиться чему-то новому или принимать вещи, к которым не привыкли. Изменение этого образа мышления укрепит ваш союз.

Интересуйтесь увлечениями

Приложите усилия, чтобы лучше узнать об увлечениях вашей противоположности. Это доказательство любви. Очевидно, что вы не выберете себе это хобби. Однако принятие этого демонстрирует вашу любовь к партнеру.

Отдавайте столько, сколько берете

Чтобы создать баланс, справедливо, чтобы вы отдавали столько, сколько берете. Это может показаться эгоистичным, однако, с другой стороны, это делает жертвы, которые вы приносите, стоящими того. Таким образом, вы получаете компенсацию за все усилия, которые вы приложили для того, чтобы брак сработал.

Коммуникация

Общение имеет первостепенное значение в каждом браке. В отношениях, связанных с полярными противоположностями, у вас обоих могут быть разные взгляды на многие вещи. Плохое общение может спровоцировать конфликт между вами.

Зрелость

Для отношений с полярной противоположностью требуется большая зрелость.

Если ваш партнер отличается от других, это может добавить остроты в ваш брак. Найдите новые идеи, которые сделают ваш союз захватывающим.

Ожидайте разногласий

Если вы встречаетесь со своей противоположностью, вам следует ожидать разногласий. Это происходит потому, что вы не всегда будете соглашаться по одним и тем же вопросам. Разногласия распространены в каждом союзе. Однако то, как вы их решите, гарантирует, будет ли у вашего брака будущее или нет.