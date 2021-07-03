 

Росморречфлот рассказал об экипаже терпящего бедствие в Черном море украинского судна

03.07.2021, 8:50, Новости дня
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Жизни людей, находящихся на борту украинского судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«В 50 милях от Очакова в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра (Украина) у фелюги [небольшое судно прибрежного плавания] отказал главный двигатель. На борту – четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.



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