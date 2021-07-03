В результате оползня в Японии пострадали не менее 20 человек

В японском городе Амами префектуры Сидзуока сошел мощный оползень, в результате которого могли пострадать не менее 20 человек, разрушены 10 домов, сообщило агентство Киодо.

Оползень сошел около 10 утра по местному времени. В районе бедствия начаты поисково-спасательные работы, передает РИА «Новости».

Администрация префектуры Сидзуока попросила для поиска людей направить силы самообороны Японии.

В городском музее искусства был развернут центр временного пребывания, куда уже эвакуированы 14 человек.

В районе бедствия несколько дней идут проливные дожди. В связи с непогодой премьер-министр Японии Есихидэ Суга провел совещание с министром по управлению действиями по ликвидации стихийных бедствий Ясуфуми Танахаси.

Ранее оползень перекрыл движение по трассе «Таврида» в Крыму.