В Украине за сутки сделали более 94 тыс. прививок от коронавируса

37 107 человек получили первую дозу вакцины, 57 440 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

“С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, из них получили первую дозу – 2 038 237 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 823 923 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 862 160 прививок”, – говорится в сообщении.

2 июля прививки делали 559 мобильных бригад. Также работали 1410 прививочных пунктов и 26 центров вакцинации.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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