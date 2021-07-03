На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось почти 770 тыс. человек

“По состоянию на 2 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 769 435 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1888586687971094

В Украине по состоянию на 3 июля первую дозу вакцины от коронавируса получило более 2 млн человек, а почти 824 тыс. получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—