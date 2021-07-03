 

Ксения Бородина вслед за Курбаном Омаровым покинула Москву

03.07.2021, 8:44, Разное
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Ведущая Ксения Бородина на фоне развода вслед за мужем покинула Москву. Знаменитость предпочла провести выходные в Ереване, а Курбан Омаров вместе с сыном отправился в Казань.
Уже почти месяц общественность обсуждает расставание Ксении Бородиной и Курбана Омарова. В июле пара должна была отметить 6-летие со дня бракосочетания, но ведущая уже подала в суд на развод. Пока не сообщается, что стало причиной распада семейного союза.

Ксения Бородина и Курбан Омаров не комментируют происходящее. Они стараются вести непринужденный образ жизни. Накануне бизнесмен вместе с сыном Омаром от первого брака уехал в Казань на автомобиле.

Ведущая проекта «Дом-2» решила также не сидеть дома. Она отправилась в Армению, чтобы отвлечься от семейных проблем. Бородина посетила концерт одного из местных артистов. В основном профиле ведущая обнародовала фото среди букетов цветов.

Недавно в ходе разговора с подписчиками Бородина заявила, что на сегодняшний день переживает непростой период. Несмотря на это, ведущая не намерена убиваться на камеру. Если накроет волна отчаяния, то у ведущей есть родные и друзья, которые ее поддержат. После выходных в Армении Бородина намерена отправиться с детьми в Турцию, пишет портал «Телепрограмма».



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