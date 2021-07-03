В Кремле назвали условие для введения локдауна

Число случаев заражения Covid-19 в России возросло за сутки на 23 218, до 5 561 360. Умерли 679 человек. Это максимальное значение с начала эпидемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поговорил с урналистами о неутешительной ситуации с распространением ковида в стране. Представители СМИ донесли до предстаивтеля Кремля главный волнующий граждан вопрос – будет ли локдаун?

Песков успокоил публику и заявил, что такая вероятность не обсуждается властями. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже обозначал свою позицию по этому поводу, пишет RT.

При этом он отметил, что для того, чтобы локдауна не было, все должны как моно скорее сделать прививку.

“Никто не хочет никаких локдаунов — и да, он не обсуждается”, – заявил Песков.

Напомним, в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что в регионах страны властями предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы избежать локдауна, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что москвичей обязали соблюдать самоизоляцию, даже если у них простое ОРВИ. Врачи столицы теперь рассматривают каждую простуду как подозрение на ковид и просят граждан оставаться дома до получения результатов теста ПЦР. Об этом рассказывала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.