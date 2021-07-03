Режим КТО введен в ряде районов Кабардино-Балкарии

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03.07.2021, 7:56, Новости дня
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Режим контртеррористической операции (КТО) в субботу введен на части территорий Нальчика, Баксана и Баксанского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в оперативном штабе региона.

«Принято решение о введении с 03.15 3 июля правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчик в районе садовых участков, ограниченной улицами: Биттирова – Канукоева – Центральная – Жабелова. С 05.20 3 июля режим контртеррористической операции вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) – автодорога А-158 (Прохладный – Баксан) – западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) – пойма реки Баксан», – приводит ТАСС слова источника в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, в период режима КТО до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд мер и временных ограничений: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, усиление охраны общественного порядка, ведение контроля телефонных переговоров, в случае необходимости – временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен режим КТО, и другие.

Напомним, 11 марта режим контртеррористической операции вводился в Советском районе Махачкалы, после чего в центре города ликвидировали боевика с поясом смертника.

Кроме того, в октябре 2020 года режим КТО объявлялся в Октябрьском районе Грозного, в результате были ликвидированы четверо боевиков.



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