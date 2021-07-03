 

Большинство россиян выразили желание контролировать финансы своих детей-подростков

03.07.2021, 7:56, Новости дня
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Более 60% граждан РФ хотят контролировать банковские счета и операции своих детей-подростков, против такого подхода выступают чуть больше четверти опрошенных, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

«Исследование показало, что за использование функции «родительского контроля» за денежными средствами на счетах подростков выступают 62,4% опрошенных, высказались против 27,6%, остальные 10% затруднились сформулировать однозначный ответ», – приводит результаты исследования РИА «Новости».

При этом женщины (62%) чаще хотят контролировать финансы детей, чем мужчины (38%). А во второй группе мнения разделились практически поровну –49% и 51%.

По мнению опрошенных родителей, функция «родительского контроля» наиболее эффективно помогла бы бороться с хищением денежных средств (72,3%), отслеживать ставки подростка на спорт или в онлайн-казино (41,4%), не давать, чтобы подросток использовался как подставное лицо злоумышленниками для обналичивания похищенных средств (24,7%).

Между тем треть россиян, которые выступают против контроля финансов подростков считают, что в нем нет необходимости, поскольку их дети сами способны распознавать мошенников и избегать их.

Четверть родителей думают, что жесткий контроль денежных средств ребенка является грубым вмешательством в личную жизнь, станет дополнительным раздражающим фактором и негативно скажется на отношениях в семье.

Еще 24,5% заявили, что воспринимают проблему как полезный урок для ребенка, поскольку если он однажды столкнется с ней, то получит опыт на всю жизнь и в дальнейшем в руки мошенников уже не попадет. Остальные 16,6% назвать конкретную причину затруднились.

Опрос проводился с 14 по 27 июня, в нем приняли участие более 3 тыс. человек по всей России. Каждый из респондентов является родителем или законным представителем как минимум одного ребенка 14-18 лет.

Ранее опрос показал, что большинство россиян не захотели, чтобы дети выбрали их профессию.



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