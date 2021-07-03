 

В Украине за сутки подтвердили 705 случаев COVID-19

03.07.2021, 7:54, Новости дня
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Среди заболевших – 27 детей и 22 медика.

Умерло за сутки 36 человек, выздоровело 1072 пациента, госпитализированы 420 заболевших.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 237 202 случая COVID-19, умерло 52 460 человек, выздоровело 2 170 656 пациентов.

2 июля в стране сделали 43 004 тестирования на коронавирус, из которых 19 945 – методом ПЦР, 7962 – методом ИФА, а также 15 097 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине провели 10,9 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1888569974639432

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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