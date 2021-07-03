 

В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии

03.07.2021, 7:02, Новости дня
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной.

«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости».

Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла.

Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».

Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям.

Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза РФ и Белоруссии.



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