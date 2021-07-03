Китайцы предостерегли НАТО от эскалации в Черном море

Читатели китайского портала «Гуаньча» предостерегли страны Запада от эскалации ситуации в Черном море на фоне маневров НАТО Sea Breeze 2021.

Издание опубликовало материал, в котором подчеркивался рост напряженности в регионе после инцидента с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма из-за увеличения числа военных кораблей стран НАТО в Черном море в связи с учениями See Breeze, передает РИА «Новости».

Читатели портала горячо отреагировали на события в Черном море.

«Я хочу знать, смогут ли продержаться эти три корабля хотя бы полчаса в реальном бою?» – задался вопросом один из пользователей.

«Считайте лучше в минутах!» – ответил ему другой пользователь.

«Все корабли НАТО, что подойдут к дверям России, ждет гибель», – добавил еще один комментатор.

«Даже минуты не продержатся против одного российского корабля», – привел свои расчеты следующий пользователь.

«Это у самых дверей России, поэтому корабли не нужны, достаточно ракеты береговой охраны», – высказался еще один читатель.

«НАТО действительно играет с огнем! Что ж, НАТО – это всего лишь игрушка США. Продолжайте играть, и вас уничтожат!» – предостерег Запад другой пользователь.

«Свора собак лаяла на медведя, тот оскалил зубы, и собаки, поджав хвост, убежали под крыло покровителя», – написал следующий пользователь.

«Удобный случай выпадает редко, момент проходящий, воспользуйтесь шансом, чтобы потопить половину флота НАТО», – посоветовал еще один житель КНР.

«Что Путин сделал со Спящим Джо во время встречи за закрытыми дверями в Женеве? Это заставило НАТО приложить такие отчаянные усилия, чтобы хоть как-то задеть Россию!» – вспомнил о недавней встрече двух лидеров другой комментатор.

«Скорее топите их, пока они в Черном море!» – добавил следующий пользователь.

Ранее в субботу морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze 2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем.

Напомним, в четверг в МИД РФ обвинили Соединенные Штаты в превращении акватории Черного моря в зону силового противостояния с явным антироссийским подтекстом. В тот же день экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море на фоне маневров НАТО.