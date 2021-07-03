Поти – бедный богатый город в Грузии

01.07.2021

Давид Пипиа (Фото, видео)

Нино Нариманишвили

Жители крупнейшего портового города Грузии жалуются на бедность и безработицу

Поти — город с крупнейшим портом в Грузии. За счет собственных доходов он может пополнять центральный бюджет страны и сам жить хорошо.

Однако самоуправление в Грузии устроено таким образом, что сегодня доходы города почти полностью идут в центральный бюджет.

А жители Поти жалуются на нищету и безработицу. В главном портовом городе страны неисправна канализация, в плохом состоянии дороги, а из-за отсутствия ливневых стоков после каждого дождя город затопляет. Поти задыхается от запаха рыбы, жители страдают от комаров и воздуха, отравленного тяжелыми металлами.

Город на болоте

Особая, непривычная для Грузии, планировка города — со строго перпендикулярными и параллельными улицами, симметричными кварталами, домами одинаковых размеров и зелеными двориками — лучше всего отрывается с воздуха, например, если снимать с дрона.

Поти с населением чуть больше 40 тысяч человек — наверное, единственный город в Грузии, где не ощущается градостроительный хаос.

«Это парижский план», — с гордостью говорят жители Поти, отвечая на вопрос об этой симметрии.

Вид на Поти. Фото: Саба Джанджгава, JAMmnews

В центре Поти недалеко от порта есть небольшой зеленый сквер с арочными пешеходными мостиками.

В тени на деревянной скамейке сидят двое пожилых людей — мужчина в клетчатых брюках, совершенно седой, и женщина в классических черных брюках и кроссовках, говорят они на русском и грузинском.

«Юра Шиловицкий», – представляется мужчина. Он говорит, что вся его жизнь, начиная с детства, была связана с портом Поти.

«История Поти начинается с порта. То, что вы видите здесь, эти здания – это жилые дома порта. Этот город строился вместе с портом и для порта … Футбольная команда Поти, «Колхети», тоже принадлежала порту», — рассказывает он.

Город Поти расположен на берегу Черного моря, в Колхидской низменности на западе Грузии, в регионе Самегрело-Земо Сванети.

Помимо моря, в городе протекает река Риони, а еще он граничит с двумя большими озерами — Палиастоми и Окрос Тба (“Золотым озером”).

История Поти начинается еще до нашей эры, с легендарного города Фазис в VII-VI веках. Фазис был основан греческими колонистами. Как пишет древнегреческий историк Страбон, в то время здесь проживали 60 племен, говорящих на разных языках.

Свое современное значение Поти приобрел в 1858 году — в этом году Поти был объявлен портовым городом.

На церемонии присутствовал французский писатель Александр Дюма, который позже описал это событие в своей книге «Кавказ».

В описании Дюма Поти представлял из себя несколько домов на деревянных сваях в окружении болот, с грязью и комарами. Здесь была распространена малярия и, как писал Дюма, это был «рай для свиней».

Памятник главе города Нико Николадзе и порт в городе Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Четыре десятилетия спустя, в 1894 году, главой города был назначен известный грузинский общественный деятель Нико Николадзе. Становление Поти как города — с симметричной планировкой, мощеными улицами, мостами, аккуратными домами — связано с именем Николадзе.

Николадзе привез в Поти немецкого архитектора Эдмунда Фрика и поручил ему спроектировать город. В Поти до сих пор сохранились созданные им здания. Это около 70 построек, которые сейчас имеют статус памятника культурного наследия.

С именем Нико Николадзе также связано значительное расширение порта Поти и строительство первой в Закавказье железной дороги Тбилиси-Поти в 1867-1874 годах.

Сегодня морской порт Поти — самый крупный порт в Грузии — имеет 15 причалов, протяженность которых составляет 29 километров. На этой территории работают более 20 портовых кранов, через порт проходит железнодорожная ветка протяженностью 17 километров.

Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Поти XXI века и упущенная выгода

Жители Поти говорят, что развитие города уже годы остановилось, и причина тому — отсутствие реального самоуправления в Грузии. Центр не оставляет городу средств для развития.

Здесь снова вспоминают былые времена — в свое время возрождение Поти началось с установления т.н. “пудового налога”, который также был инициирован Нико Николадзе.

“Пудовый налог” означал, что с каждого пуда вывезенного из порта Поти товара местный бюджет получал половину тогдашней копейки. Благодаря этой концепции Нико Николадзе в 1894 году увеличил бюджет Поти с 75 тысяч до 723 тысяч рублей. А заболоченный поселок за 10 лет превратился в город европейского типа.

Согласно налогово-бюджетной политике, действующей сегодня в стране, с 2007 года в бюджетах муниципальных образованиях остаются только земельный налог и налог на имущество, а также местные сборы и суммы, собранные с различных штрафов. Налог на прибыль и подоходный налог поступают в центральный бюджет и возвращаются в регионы в виде трансфертов.

Вахтанг Алания, бывший мэр Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

«Фактически 90 процентов доходов Поти идет в центральный бюджет», — говорит Вахтанг Алания, бывший мэр Поти.

Бюджет Поти на 2021 год составляет 20 миллионов 792 тысячи лари [около $6,6 млн]. Из них 14 532 миллиона – средства, полученные с налогов. В качестве целевого трансферта Поти получит в этом году из центрального бюджета около 5,9 миллиона лари [около $1,8 млн].

К этим средствам добавляется остаток от предыдущего года и в целом бюджет города составляет до 32 миллионов лари [около $10 млн], объяснили нам в пресс-службе мэрии города.

«Я запросила у службы доходов информацию о средствах, которые Поти вносил в центральный бюджет, и оказалось, что это 48 миллионов лари [около $15,2 млн] в 2020 году», — рассказывает журналистка и активистка Элисо Джанашия.

Согласно европейскому стандарту самоуправления, не менее 15 процентов из этих 48 миллионов должны оставаться на месте, говорит Иракли Мелашвили, эксперт по самоуправлению:

«К этому следует добавить недополученный налог на имущество, что также является проблемой в Грузии, поскольку имущество либо недооценено, либо до сих пор не принадлежит муниципалитету».

В 2001 году тогдашний городской совет Поти передал порту 380 гектаров, нанеся тем самым ущерб местному бюджету на сотни миллионов лари, напоминает Вахтанг Алания:

«На этой земле создана свободная индустриальная зона, но, во-первых, она не получила должного развития, а во-вторых, как и от порта, доходы от промышленности в этом районе распределяются по тому же принципу — большинство идет в центральный бюджет».

Мелашвили приводит в пример эти 380 гектаров, которые позже были проданы за 155 миллионов долларов и Поти потерял треть этой суммы (когда правительство продает собственность в муниципалитете, местная власть имеет право потребовать 30 процентов от этой суммы), что почти эквивалентно бюджету в Поти за восемь лет.

«Теперь пересчитайте – только с одной операции город потерял свой бюджет за несколько лет, у него не остается налога на прибыль и подоходного налога, налогов на имущество платят мало. Добавьте к этому доход, который ежегодно теряется из-за непредоставленного имущества. Это простейшие примеры того, как город ежегодно теряет десятки миллионов».

«Поти — ворота региона, Армения и Азербайджан осуществляют торговлю через порт Поти, и до этого надо додуматься, чтобы сделать этот город дотационным, а бюджет его составлял всего 6,5 миллиона долларов», — говорит Мелашвили.

Вид на Поти, Грузия. Фото: Саба Джанджгава, JAMmnews

Портовые города в других странах являются одними из самых экономически развитых, например, Гамбург или Амстердам, говорит другой эксперт по самоуправлению, Котэ Канделаки, председатель Международного центра гражданской культуры. А Поти среди портовых городов мира отличается своей бедностью:

«Этот город в свое время развивался как порт и должен был быть одним из самых богатых. Но, к сожалению, эта проблема существует еще с советских времен — зависимость от центра и мизерные трансферты, которые оставляют город ни с чем. В настоящее время мы знаем, что в Поти много проблем, начиная от экологии и заканчивая проблемами инфраструктуры».

Элисо Джанашия, журналистка и активистка из Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

«Это очень несправедливая политика, — говорит Элисо Джанашия, – жители Поти создают богатство в своем городе, хотят сделать его лучше, и деньги поступают в центральный бюджет. Сейчас порт существует отдельно, а город отдельно. Экономическая активность умирает».

Котэ Канделаки также считает такое перераспределение бюджета несправедливым и говорит, что такая политика вызывает последующую цепочку проблем и депопуляцию регионов:

«Такое отношение убивает мотивацию города вкладывать средства в экономическое развитие. Во-первых, у него нет ресурсов (собственности), а во-вторых, у него нет стимула. Вот почему теперь, если вы спросите любого простого жителя Поти, который не работает, что он предпочитает, он скажет вам, что он предпочитает закрыть эти предприятия и жить в чистом городе».

Об этом говорят и некоторые горожане.

«Я живу в Поти 30 лет, но так никогда и не смог устроиться на работу в порту. Нужно иметь “наверху” родственника, двоюродного брата, чтобы тебя взяли хотя бы рабочим, который будет лопатой работать», — говорит Гоча Цацуа, который сейчас трудится на одном из заводов в Поти и получает зарплату в 400 лари [около $130] в месяц.

Почему Поти не может жить туризмом

Мы приехали в Поти во второй половине июня, но по городу не скажешь, что он готовится к туристическому сезону. Туристической инфраструктуры практически нет — нет летних кафе и баров, нет длинных рядов развешанных разноцветных резиновых надувных кругов и матрасов, как в других приморских городах.

Отдыхающих тоже нет.

Однако, по мнению специалистов по туризму, портовый город имеет большой туристический потенциал – здесь влажный и теплый морской климат, магнитный песок, озера, реки, уникальная природа Колхидской низменности, культурное наследие.

Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Жители говорят, что рекреационная зона города практически не освоена. Например, Малтаква — пригород Поти с магнитным песком и хвойным лесом.

«Расположение Поти, море, озера, реки, национальный парк Колхети, позволяют многое сделать. У Поти есть потенциал для развития здесь водного, пешеходного и культурно-познавательного туризма», — говорит историк и исследователь Силован Гвасалия.

Однако одних природных условий недостаточно для развития современного туризма.

«Городу нужна инфраструктура, бары, рестораны, развлечения. Когда приезжает турист, его интересуют не только море и река. К сожалению, я не вижу, чтобы в этом направлении что-либо делалось», — говорит бывший мэр Вахтанг Алания.

По мнению экспертов по туризму, сегодня в Поти нет ни одного нормального отеля, где туристы могли бы переночевать. В зоне отдыха на Малтакве уже много лет существует проблема неорганизованного и загрязненного побережья.

Неправительственная организация «Детектор растраты», изучающая расходование бюджетных средств, обнаружила, что муниципалитет Поти выделил 18,5 миллиона лари [около $5,8 млн] на обустройство побережья Малтаква. Более половины из этих средств — 10 миллионов — уже потрачено, хотя береговая линия все еще не используется.

По информации организации, тендер на обустройство Малтаквы объявлялся четыре раза. Две разные компании, которые выиграли тендер первые два раза, получили в общей сложности более шести миллионов лари [около $1,9 млн] за некачественные и выполненные с опозданием работы.

«После этого Поти объявил еще два тендера, один из которых выиграла компания-донор правящей партии New Road, а другой — ZM Group Ltd., которая должна была завершить работы за четыре месяца раньше», — пишет “Детектор”.

В мэрии Поти JAMnews сообщили, что правительство активно работает над туристическими проектами.

В частности, восстановлен Парк культуры и отдыха в Поти. Кроме того, на озере Мартоцкала была организована рыболовная инфраструктура – пирс, а также навесы и центры обслуживания посетителей и рыбаков.

Церковь в городе Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Энтузиазм мэрии не разделяют местные жители. Силован Гвасалия говорит, что Поти как туристическая зона существует только на уровне декларации, а по сути в этом направлении ничего не делается. Ничего не делается и для привлечения инвесторов.

«Ничего не было сделано для строительства крупных отелей в Поти, например, как на соседнем курорте Анаклия. Эти отели потом сами будут развивать сектор, будут развиваться малые и средние предприятия, сектор услуг. Но похоже, что у правительства нет такого видения», — говорит Силован Гвасалия.

Морское побережье в районе Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Проблемы, которые не решаются

Поскольку у Поти нет денег на собственное развитие, оно полностью зависит от того, какие проекты планирует в регионе Тбилиси. Проблем много и почти ни одна из них не решается.

Спросите у любого местного жителя, в чем проблема города, самый первый ответ будет — запах рыбы.

В течение многих месяцев в году, особенно в период с ноября по февраль, во время промыслового сезона хамсы, жители страдают от запаха.

Он настолько резкий, что обжигает глаза, вызывает головную боль, отравления и проблемы с дыханием.

«Фактически мы не можем открывать окна, зимой пахнет рыбой, летом — стоит пыль», — говорит местная жительница Люба Чалая.

По данным министерства охраны окружающей среды Грузии, в Поти работают четыре рыбоперерабатывающих предприятия.

По словам местных жителей, причиной этого невыносимого запаха является несоблюдение на предприятиях санитарных правил — отсутствие специальных фильтров для очистки воздуха, сброс отходов в море, гниение рыбы и транспортировка неисправными грузовиками.

Жители Поти годами борются — проводят акции, общаются с журналистами. Создана специальная группа в Facebook, где люди, обеспокоенные этой проблемой, высказывают свое мнение. Однако пока все напрасно.

Жилой квартал рядом с портом. Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Transparency International Georgia изучила работу рыбоперерабатывающих предприятий Поти в 2018 году.

В исследовании говорится, что акционеры трех из этих четырех компаний являются донорами и лицами, аффилированными с нынешними и бывшими правящими партиями. Эти предприятия неоднократно подвергались штрафам департаментом экологического надзора за загрязнение окружающей среды.

Не только запах рыбы угрожает жизни и здоровью жителей Поти.

Последние несколько лет люди в поселке вынужденных переселенцев в Поти страдают от шума, создаваемого грузовиками, выхлопными газами и обработкой тяжелых металлов.

Две улицы поселка, Джавахишвили и Чавчавадзе, граничат с промышленной зоной Поти. С верхних этажей многоэтажек на территории терминала можно увидеть скопившиеся грузы.

От терминала на балконах и окнах оседает желтая пыль.

«Здесь у нас разгружаются такие грузы, и ситуация такова, что жизнь невыносима. Моем полы утром и вечером, а когда отжимаешь тряпку, стекает черная вода. Утром везде ужасная пыль, вытираю ее, а вечером все так же. Дети все трогают руками, малыш все кладет в рот, наших детей не проверяли, возможно, у них тоже в крови свинец», — говорит местная жительница Анна Шуквани.

Вид на порт из окна жилого дома. Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

В этом поселке живут около 70 детей, и у большинства из них обнаружено высокое содержание свинца в крови.

Вынужденные переселенцы просят мэрию переселить их в другой район. Мэрия Поти пояснила, что создана комиссия по этому вопросу.

«Идет поиск инвестора, который, в случае заинтересованности территорией, предоставит местным жителям жилье в другом районе», — сообщили нам в мэрии.

Среди основных проблем города — нарушение работы канализации, дренажных каналов и насосных станций, говорит журналистка Элисо Джанашия:

«На установку и ремонт насосных станций в городе требуется не менее 13-14 миллионов лари [около $4,3 млн]. Это почти годовой бюджет города. Вот почему ни одна власть, не обладая финансовой независимостью, не смогла решить проблемы Поти».

С этой проблемой связано и постоянное нашествие комаров — город часто затапливает, в каналах стоит вода и насекомые размножаются.

«То, что происходит в Поти, — это прямое ограбление города», — говорит Иракли Мелашвили. По его словам, центр добивается того, чтобы у муниципалитета не было своих доходов и он все время смотрел в руки центру и поддерживал правительство — «так работает система».

По словам Элисо Джанашия, приоритеты центра часто не соответствуют потребностям местных жителей:

«Каждый раз, когда идет дождь, Поти затапливает, парализует, машины плавают, город умирает, невозможно передвигаться. Зато, например, Фонд муниципального развития построил в Поти бассейн за 16 миллионов лари [около $5 млн]. Этот бассейн еще не введен в эксплуатацию», — говорит Джанашия.

Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

JAMnews обратился в мэрию Поти с просьбой предоставить информацию о планируемых инфраструктурных проектах в городе. Список действительно обширен.

Мэрия проинформировала нас, что в 2020-2021 годах инфраструктурные работы велись на 135 объектах в Поти. Эти объекты включают ремонт внутренних дорог в Поти, восстановление крыш зданий, ремонт детских садов, восстановление спортивных площадок и учреждений.

«Мы готовимся к молодежному чемпионату Европы по футболу 2023 года и мы проведем это важное спортивное событие с двумя новыми стадионами и соответствующей инфраструктурой. Это центральный стадион Поти и технический центр Потийской футбольной школы Федерации футбола. В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию спортивный комплекс с бассейном», — написал в своем письменном ответе мэр Поти Гоча Курдгелия.

Что поможет Поти – есть ли выход?

«Общественная активность», — не задумываясь отвечает Элисо Джанашия, когда я спрашиваю ее, что спасет ее город.

Элисо говорит, что гражданское общество не проявляет активности в Поти, но в последнее время некоторые признаки этого появились. Например, инициативная группа «Поти за свои права».

Этой группе всего несколько месяцев, но она уже провела успешные адвокационные кампании.

Например, по инициативе этой группы были проведены анализы крови детей, проживающих недалеко от порта, за счет местного бюджета. В бюджете на 2021 год на это выделили 50 тысяч лари [около $16 тыс].

На эту сумму примерно 150 детей проверят на содержание меди, свинца, кадмия, алюминия и ртути в крови.

Следующим шагом будет выделение необходимых средств на лечение этих детей.

«Главная беда Поти — ненастоящее самоуправление. Люди, которые управляют бюджетом, на самом деле не принимают решений», — говорит Элисо Джанашия.

Она считает, что городу нужен мэр-хозяин, который не будет послушен центру, а сможет принимать смелые решения с учетом интересов местного населения:

«Те же насосные станции. Посоветовавшись со специалистами и проведя серию исследований, мы пришли к выводу, что городу необходимо 20 насосных станций. Каждая обойдется около 1 миллиона лари [около $317 тыс]. На деньги, что ушли на бассейн, можно было построить 16 насосных станций. Если не все за один год, то хорошая власть смогла бы составить программу хотя бы на четыре года, чтобы открывать по четыре-пять станций в год. Но у нас нет такой власти».

Котэ Канделаки говорит, что политической воли к децентрализации нет, потому что зависимость от центра — хороший механизм контроля:

«Сейчас нам сказали, что на развитие регионов потратят из центрального бюджета 500 миллионов лари [около $160 млн]. Если эта сумма есть в бюджете, то ее с самого начала можно было дать муниципалитетам, и они бы решали, что и как делать в своем городе. Но от этого (то есть централизованного) подхода не может отказаться ни одно правительство, элиты не хотят терять рычаги влияния, с помощью которых контролируют всю страну».

По словам Иракли Мелашвили, послушные мэры и контроль за муниципалитетами центру нужны прежде всего из-за выборов:

«Если бы сбор налога на имущество не был проблематичным, если бы другие налоги оставались за муниципалитетом, то он имел бы свои собственные доходы и больше не зависел бы от центра. Следовательно, центр больше не мог бы контролировать мэров всех муниципалитетов, чтобы они были лояльными, а затем, при надобности, использовать их административные ресурсы, будь то выборы или другие политические цели».

Жители припортового квартала. Поти, Грузия. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Котэ Канделаки говорит, что если бы муниципалитеты, которые тратят больше ресурсов, получили бы больше доходов, это увеличило бы конкуренцию и побудило бы другие муниципалитеты быть более активными в развитии экономики.

Мэрия Поти сообщила JAMnews, что у нее есть план, после реализации которого «Поти восстановит свою особую функцию, связанную с его геополитическим положением».

Мэрия города сообщает, что утвержден план развития района Малтаква с целью использования его туристического потенциала, который включает строительство высотных (до 16 этажей) отелей, спортивных комплексов, экокоттеджей, жилых домов и домов отдыха.

«Отметим также, что в Поти строятся два новых порта. Общий объем инвестиций — более полумиллиарда. В результате будет создано до тысячи рабочих мест», — пишет мэрия Поти.

Жители Поти, которые годами требуют устранения запаха рыбы и ремонта канализации, не верят в эти грандиозные планы.

“Столько лет ни одной гостиницы в городе не построили”, — напоминает Силован Гвасалия.

Люди не знают, каким будет их город через десять лет. По их мнению, власти этого тоже не знают.

Элисо Джанашия испытывает то же чувство.

«Поти, как остановившийся кадр: динамики не чувствуется. Центральное правительство не имеет четкого видения развития города. Однако, если бы в стране было реальное самоуправление, мы, жители, работали бы на месте над этим видением. Мы лучше знаем, что нам нужно”.