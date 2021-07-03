В Москве расследуют дело о гибели рабочего на съемочной площадке

На западе Москвы следователи начали проверку после гибели рабочего на съемочной площадке, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, 31 мая мужчина устанавливал декорации в съемочном павильоне в Москве. Во время работы произошло их обрушение, в результате рабочий пострадал. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось, передает РИА «Новости».

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того в ГСУСК отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие установит лиц, допустивших нарушение правил безопасности при ведении работ, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации.

21 мая в Ростовской области произошла авария на очистных сооружениях (относятся к водоканалу Таганрога). По предварительным данным, случился выброс метана. В результате ЧП погибли 11 человек. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пострадавшие от выброса метана во время ремонта очистных сооружений под Таганрогом не имели необходимых средств защиты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».