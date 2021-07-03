Почему гиперзвуковые ракеты России “мешают эксплуатации” американских F-35 и F-22

Российское супероружие на гиперзвуковых скоростях уходит в отрыв от ближайших конкурентов в области высоких технологий, готовится нанести сокрушительный удар на мировом рынке, и загоняет в тупик дорогостоящие западные программы вооружений.

Александр Хроленко, военный обозреватель 02.07.2021

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По данным газеты “Известия”, российское оружие, основанное на новых физических принципах, в ближайшее время будет испытано в серии маневров, которые пройдут не в формате изучения перспективных образцов, а с боевыми сценариями. Речь идет о лазерных комплексах, гиперзвуковых ракетах и боевой робототехнике с искусственным интеллектом.

Гиперзвуковые ракетные комплексы “Авангард” и “Кинжал”, лазерный комплекс “Пересвет” находятся в боевом строю не первый год. Завершаются испытания зенитной ракетной системы С-500 и гиперзвуковых ракет “Циркон” морского базирования. Тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету “Сармат” примут на вооружение РВСН в 2022-м. На подходе ядерные “Посейдон” и “Буревестник”. Интрига состоит в том, что в российском военном ведомстве пока не раскрывают весь список новейшей боевой супертехники. Однако западные “партнеры” впадают в отчаяние и от известных возможностей новейшего оружия РФ.

Гиперзвуковые ракеты воздушного и морского базирования, истребитель пятого поколения Су-57 доказывают: самые дорогостоящие в мире программы вооружений США не обеспечивают технологического и боевого превосходства. Сгущаются тучи над американской продукцией на международном оружейном рынке. Заметим, превосходство российских вооружений – не самоцель, не инструмент агрессии, а система защиты национальных интересов РФ в мире.

Вооруженные силы РФ получат 76 тяжелых истребителей пятого поколения Су-57 до конца 2027 года. Спектр вооружений этой могущественной машины, характеристики двигателя и бортового компьютера остаются тайной. Однако американский специализированный журнал Military Watch 29 июня сообщил, что беспрецедентные возможности и вооружение российского Су-57 “могут помешать эксплуатации американских F-35”.

Полный провал “невидимок”

По данным издания, истребитель пятого поколения Су-57 будет использовать технологии шестого поколения – искусственный интеллект, лазерное оружие, два типа гиперзвуковых ракет, систему лазерной защиты, мощные двигатели Saturn-30 с трехмерным вектором тяги. Оценка вооружения самолета Су-57, в частности, двух классов гиперзвуковых ракет указывает американцам на вероятность полного провала боевых действий истребителей-невидимок ВВС США – без непосредственного участия в них. Тревога специалистов обоснована.

Интеграция ракет Х-47М2 “Кинжал” (воздух – поверхность) и Р-37М (воздух – воздух) в отсеках Су-57 ожидается до 2025 года. “Кинжал” поступил на вооружение ВКС РФ в начале 2018 года, интегрирован с истребителем МиГ-31К и дальним бомбардировщиком Ту-22М. Ракета способна поражать цели со скоростью до 10 Махов, оценка дальности варьируется от 2000 км до 3000 км, и это позволяет поражать цели в Западной Европе, на Ближнем Востоке и почти во всей Восточной и Юго-Восточной Азии без необходимости развертывания этих самолетов с зарубежных баз. Ни одна из существующих систем противоракетной обороны не способна перехватить “Кинжал”.

В процессе интеграции с истребителем Су-57 ракета Х-47М2 будет уменьшена в размерах. Аналогичным образом ранее пришлось уменьшить габариты ракеты Р-37М “воздух – воздух” большой дальности, которая позволяет вести огонь по принципу “выстрелил – забыл”. “Кинжал” на борту Су-57 сделает его единственным в мире истребителем, способным наносить удары гиперзвуковыми баллистическими ракетами по кораблям, командным центрам, аэродромам, логистическим узлам и другим критически важным целям в глубоком тылу противника. Высокая боевая живучесть и большая дальность полета Су-57 позволяет вывести из строя взлетно-посадочные полосы (авианосцы) и нейтрализовать (уничтожить) большое количество истребителей противника на взлетной полосе в самом начале конфликта. Истребители-невидимки США, базирующиеся на авианосцах, окажутся чрезвычайно уязвимыми для ударов Су-57, если корабли будут действовать в пределах досягаемости “Кинжалов” (то есть ближе 2000 км).

Здесь также важно учесть чрезвычайно высокие требования к техническому обслуживанию американских истребителей-невидимок и к безупречности взлетно-посадочных полос. Большую часть своей жизни и службы F-35 и F-22 проводят на земле (или на палубе корабля), разрушение инфраструктуры базирования для них критично. Заметим, российский Су-57 способен садиться и взлетать с полевых аэродромов, минимально оборудованных системами связи и навигации.

Дальше и быстрее всех

Истребитель Су-57 и его вооружение лучше приспособлены к ведению воздушного боя, нежели F-35. Самолет способен развивать скорость до 2600 км/час, имеет практическую дальность действия на дозвуковой скорости – 5500 км. Предположительно, российский истребитель может взять на борт не менее шести ракет Р-37М класса “воздух-воздух” (такое количество размещается на МиГ-31БМ). Издание Military Watch отмечает, что гиперзвуковая ракета Р-37М является сегодня наиболее боеспособной в мире, и лишь перспективные ракеты США и КНР – AIM-260 и PL-XX – смогут бросить вызов ее первенству, когда они будут готовы.

В сочетании с мощными датчиками Су-57 российская ракета Р-37М (воздух – воздух) стартовой массой 510 кг способна поражать самолеты на дальности до 400 км, обладает непревзойденной скоростью в 6 Махов и высочайшей маневренностью, что затрудняет уклонение от нее. Ракету можно использовать для поражения истребителей-невидимок – на дальности до 200 км, однако Р-37М способна также нейтрализовать (уничтожить) самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, критически важные для поддержки операций F-35 и F-22. Относительно небольшая дальность полета F-35 означает, что без дозаправки с воздуха наступательные операции истребителей невозможны. Таким образом, истребители Су-57 способны подорвать боевые планы противника без прямого поражения его ударной авиации.

Military Watch акцентирует: “Эта универсальность не имеет себе равных среди истребителей пятого поколения: у F-35A нет сопоставимого вооружения, а возможности воздух-земля и противокорабельные возможности F-22 и китайского J-20 незначительны, в то же время ни один из нероссийских самолетов не использует гиперзвуковые ракеты воздух-воздух”.

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor создавался для узкоспециализированного завоевания превосходства в воздухе. Позднее был модифицирован для нанесения ограниченных ударов по земле, но совместим с очень небольшим диапазоном боеприпасов класса “воздух-земля” и практически бесполезен в борьбе с укрепленными командными пунктами или кораблями противника на море. Российский Су-57 – вне конкуренции. В современном воздушном бою даже истребитель Су-35 поколения 4++ имеет превосходство над американским F-22.

Создается впечатление, что истребители F-22 и F-35 жители США конструировали в расчете на войну с заведомо отсталыми странами или ближневосточными “повстанцами” на “джихад-мобилях”, а теперь по инерции пытаются использовать несовершенные изделия в борьбе с высокотехнологичным противником. Неслучайно в Конгрессе США обсуждают консервацию безнадежной программы F-35 в пользу других платформ.

Сокрушительный рыночный удар

В Соединенных Штатах осознают, что истребитель F-35 вскоре столкнется с жестким конкурентом в лице российского Су-57 на международном оружейном рынке. Алжир первым разместил в РФ заказ на 14 истребителей Су-57Э на фоне усиления военно-воздушных сил региональных соседей, цена контракта 2 млрд долларов. Западные эксперты насчитали в виртуальной очереди за российским Су-57 более десяти стран, включая Казахстан. К примеру, Вьетнам намерен приобрести 24 истребителя пятого поколения.

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35

Впервые экспортная версия Су-57 была продемонстрирована в конце августа 2019 года на проходившем в Жуковском международном авиасалоне МАКС. О планах создания экспортной двухместной модификации истребителя пятого поколения Су-57 стало известно 16 июня. При этом вице-премьер Юрий Борисов заявил: “Интерес к этой машине есть, и он будет возрастать год от года”. Двухместная версия истребителя упростит для летчиков выполнение боевых задач, а новые гиперзвуковые ракеты сделают удары Су-57 неотразимыми.

На фоне технологического совершенства и успехов российской боевой авиации в сирийском небе и абсолютного превосходства зенитных ракетных систем российского производства С-400 и С-500 заметнее становится технологическое отставание США. Стали хроническими неудачи ЗРК “Пэтриот” в борьбе с устаревшими йеменскими аналогами советских оперативно-тактических ракет “Скад” в Саудовской Аравии. Налицо полный провал американской системы ПВО в серии ракетных ударов по базам Пентагона в Ираке в 2020 году. Это привело к тому, что лишь самые верноподданные страны, вроде Польши, позволяют себе приобретение двух дивизионов ЗРК “Пэтриот” (16 пусковых установок) с дальностью действия до 100 км (в ограниченном секторе) – за 4,75 млрд долларов. Для сравнения, Турция купила у РФ четыре дивизиона ЗРС С-400 “Триумф” (32 пусковые установки) с дальностью поражения до 400 км (с круговым обзором) – за 2,5 млрд долларов. Всех холопов США переплюнула Румыния, которая недавно приобрела 12 американских истребителей F-16 сорокалетнего возраста за почти один миллиард долларов. За эти деньги можно было купить такое же количество новейших российских истребителей Су-35 на действительно свободном рынке. Борьба технологий продолжается.