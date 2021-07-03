Мнение: Что происходит в Афганистане

Подкаст на тему происходящего в Афганистане в последние недели.

Освещаются в том числе некоторые вопросы, которые задавались в последние дни в комментариях.

Основные вопросы:

Смерть Дональда Рамсфелда — главного лоббиста интервенции США в Афганистан.

Зачем Вашингтон на самом деле вводил войска в исламскую республику?

Как сейчас развивается ситуация в Афганистане?

Сколько времени потребуется «Талибану» на полный захват страны, если не будет вмешательства извне?

Как складываются отношения талибов с Китаем и в чем заинтересован Пекин?

Как ситуацией в Афганистане может воспользоваться Турция?

Куда США направят выведенный контингент войск?

https://riafan.ru/1477266-fan-povsyudu-chto-proiskhodit-v-afganistane – цинк

Относительно угроз для РФ и Средней Азии в свете вероятной победы Талибана, то на днях по этой теме будет отдельный материал.

Пока что интересная деталь:

США прорабатывают вопросы вывода пособников оккупационных войск не в США или Западную Европу, а в сопредельные с Афганистаном страны Центральной Азии. Вашингтон планирует договориться с рядом республик Средней Азии, дабы те приняли на своей территории около 10 000 человек, которые не могут оставаться в Афганистане в свете возможной победы "Талибана".

Тут разумеется можно увидеть не только попытку по быстрому решить проблему пособников, которые требуют американскую визу, но и возможность усилить свои агентурные сети в республиках средней Азии, так как среди вывозимых таким образом людей наверняка есть и те, кто работал с ЦРУ и другими спецслужбами США. С учетом обострения конкуренции с РФ и Китаем, которые имеют доминирующее влияние в Средней Азии, такой "троянский конь" может быть вполне выгоден для США в долгосрочной перспективе.

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