«Верните наш дождь!»

Западное побережье США пережило Армагеддон: смертность подскочила от 46 градусной жары, плавились электрические провода, звери приходили к людям — пить.



Жара в Сиэтле. Фото: EastNews

«Историческая волна жары унесла сотни жизней на северо-западе Тихого океана и в Канаде» — прочла я заголовок в утренней Seattle Times. Сложила газету, посмотрела в окно: там впервые за несколько дней дул легкий ветерок. Посмотрела на термометр: о счастье, немного похолодало.

…В Сиэтле, как и на всем западном побережье Америки, этим летом случился Армагеддон. По данным Национальной метеорологической службы, в Вашингтоне, Орегоне и Айдахо в минувшие выходные и в начале недели был установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — 46 градусов по Цельсию! Это в Сиэтле, где главная достопримечательность — дождь, он для нас — образ жизни. У нас много видов дождей. Самый известный — с конца октября и до апреля. Один. Тягучий, мелкий, сам от себя уставший. И лето обычно медленно-медленно раскочегаривается после долгой и серой зимы. Хорошо, если к 4 июля, к Дню Независимости, можно снять дождевики и болоньевые куртки.

Несколько лет назад многие в Сиэтле ужасно смеялись над тем, что Ал Гору дали Нобелевскую премию за борьбу с глобальным потеплением. Сегодня, думаю, большая часть жителей штата Вашингтон перед ним бы извинилась за свой тогдашний сарказм. Потому что оно, это проклятое потепление, нас настигло — и нам совсем не понравилось. Думаю, жителям соседнего Портленда оно понравилось еще меньше.

Там даже закрыли маршрут старинных трамваев (более ста лет они ходили), потому что расплавились провода.

Явление, вызывающее такую невероятную жару называется «тепловым куполом». Горячий воздух улавливается фронтами высокого давления, и когда он отталкивается от земли, он нагревается еще больше. «Это что-то вроде велосипедного насоса», — сказал Филип Моут, профессор атмосферных наук в Университете штата Орегон.

Мы живем не совсем в Сиэтле, а в Редмонде, по соседству с штаб-квартирой Microsoft. От большого города нас отделяет озеро Вашингтон. У нас никакие не каменные джунгли. Типичная одноэтажная Америка, утопающая в зелени. Но даже близость воды и жизнь практически в лесу в эти дни не спасала.

Печальная статистика этому подтверждение. По данным судебно-медицинской экспертизы, в округе Кинг, штат Вашингтон, включая Сиэтл, от жары на сегодняшний день умерло 13 человек. В Орегоне — более 60 человек. У наших соседей (два часа до канадской границы, в Британской Колумбии, это район Ванкувера) все еще печальнее: несколько сотен человек погибли от жары.

Представитель министерства охраны окружающей среды Канады Дэвид Филлипс в интервью местному телеканалу сказал: «Всегда приятно побить рекорд, но это не тот рекорд, которым хочется гордиться. В некоторых частях на Западном побережье Канады в эти дни было жарче, чем в Дубае».

Филлипс считает, что и 47 градусов по Цельсию — не предел. Лучше бы он ошибался.

Станция охлаждения, где раздают воду. Фото: EastNews

В Сиэтле, Портленде, Спокане и Медфорде были срочно открыты центры для всех, кто не мог справиться с жарой. На улицах, в магазинах, на перекрестках волонтеры раздавали воду в бутылках. Бездомных, которых за время карантина в городе стало очень много, поселяли в гостиницы с кондиционером.

На вопрос в местной группе (даже не вопрос, а крик души!): «Где купить переносной кондиционер, прям сегодня, очень нужно!» — первый ответ был: «В Монтане!» Неудивительно! Потому что более чем у половины жителей Сиэтла и у трети домов Портленда нет кондиционеров. По данным Seattle Times, Сиэтл является наименее кондиционированным районом в Соединенных Штатах.

«Имейте наготове вентиляторы и влажные полотенца, если у вас нет кондиционера, позаботьтесь о себе и проверьте своих пожилых соседей — мы просто не привыкли к этому в Западном Вашингтоне», — предупреждала служба погоды.

В далеком детстве, еще в СССР, мы с мамой ходили в финскую баню. Там было влажно и жарко до головокружения. Я каждый раз вспоминала эту баню, когда высовывала нос за порог. До озера, куда я с внуками обычно дохожу за 10 минут, я еле доползала за час, перебежками — от магазинчика к магазинчику, от кафе к кафе, чтобы перевести дух. В магазинах у выхода стояли ящики с водой, продавщица следила, чтобы все, кто выходит, взял бутылку воды, и повторяла: «Если у вас нет кондиционера, оставайтесь тут».

В одном магазине, где полки со льдом были буквально сметены, вышел менеджер Джонни, такой крупный, здоровенный дядька. Еле дотащил до очереди коробку с popsicle (замороженные фруктовые ледяные палочки) и начал бесплатно раздавать детям. Потом махнул рукой: «Все берите — дети, взрослые, все, кому жарко, — просто берите и лижите».

Зря я перлась на это озеро: там не то что яблоку негде упасть, ногу поставить было негде.

А само озеро, нагретое до температуры чая, казалось, вышло из берегов от толпы людей, которые там плескались.

Соседи приволокли огромный надувной бассейн, поставили его посреди улицы, протянули шланги от нескольких домов и налили воду. Дети, конечно, были счастливы, но все равно: больше, чем пять минут, находиться на улице было невозможно.

Сиэтл. Фото: John Froschauer / AP / TASS

Наша семья, конечно, отличилась даже в эту жару. В день, когда все обливаются ледяной водой и подумывают возродить ice bucket challenge (когда высыпаешь на себя ведро льда), когда половина города сидит без света, так как сети не выдерживают внезапное включение всех кондиционеров и вентиляторов, когда приходится выбирать — оставить включенным кондиционер или вентилятор (кстати, губернатор штата сообщил, что всем, кто не сможет оплатить счета на электричество и воду, штат поможет деньгами и выделил на это грант), — короче, в день, признанный самый жарким в истории штата, я в третий раз стала бабушкой.

В госпитале был аншлаг. Здесь нет отдельно родильных домов, как в России: несколько этажей — родильные помещения, а выше — обычная больница. Там был бесконечный поток людей с повышенным давлением и тепловыми ударами. В помощники привлекли студенток медицинского колледжа: они всем раздавали воду, старались оформлять бумаги как можно быстрее и всех просили оставаться в помещении. Автоматические двери отключили, чтобы лишний раз не открывались и не впускали горячий воздух.

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К нам во двор пришли — буквально не прилетели, а пришли! — две уставшие сойки с открытыми клювами. Они даже не повели головой, когда я вышла с миской воды, и пили, пили, а потом в нее влезли и барахтались.

Животным (в основном диким, мы же в лесу практически живем) — белкам, енотам, зайцам, оленям и прочим — жители нашего района выставили воду в разного фасона плошках и добавляли в нее лед каждый час, потому что вода нагревалась, а ближайший ручей пересох — животные приходили во дворы и пили воду.

Только мы собрались с соседями писать петицию (правда, непонятно, кому ее направить): «Выключите жару, верните нам дождь!» — как подул легкий ветерок. Теперь ходим на цыпочках, чтобы его, ветерок, не спугнуть, и повторяем за царем Соломоном: «Всё проходит. И это пройдет».

Стелла Иванова,

журналист, Сиэтл Для «Новой газеты»

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