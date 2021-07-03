Назначен исполняющий обязанности ректора ВШЭ

Исполняющим обязанности руководителя Высшей школы экономики назначили ректора Дальневосточного федерального университета Никиту Анисимова, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Имею честь сообщить, что с сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета Высшая школа экономики назначен Никита Юрьевич Анисимов», – объявил Фальков на заседании ученого совета учреждения, передает РИА «Новости».

Анисимов – уроженец города Химки в Московской области, в 1998 году окончил МГУ имени Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

С 2002 по 2013 год работал в МГУ, в том числе в должности заместителя проректора.

С середины 2016 года руководил Дальневосточным федеральным университетом. Анисимов также является председателем Приморского регионального отделения общества «Знание».

Ранее стало известно, что Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ. Президент РФ Владимир Путин наградил Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.