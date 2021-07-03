Мнение: История 4.Х1 “Акула бизнеса”

Одну задачу оставила для разбора, потому что в ней – про имидж.

Предлагать для самостоятельного разбора не буду, сама пару слов скажу и покажу ответ.

А вот ответ мы уже разберем.

Задача 4.Х1 “Акула бизнеса”

“До определенного момента мой имидж был не идеален.

Я фанатично качался, загорал круглый год, но чего-то не хватало.

Когда я проходил мимо зеркала и ловил отражение, я чувствовал, что это не я.

Похож на меня, но не я.

Расскажу историю, как я нашел себя.

Однажды я в очередной раз решил стать предпринимателем и поехал учиться.

Обучение проходило на Кипре. Мы ели, пили, танцевали, смотрели фильмы, слушали бизнес-байки, играли в Го, и так две недели.

Обучение было дорогим, его мне нашла и оплатила моя женщина. Она не хотела, чтобы я начинал бизнес, потому что опасалась, что туда будут утекать ее деньги.

Ни одна моя женщина не верила в мой бизнес-талант.

Три акулы бизнеса, которые вели тренинг, очень много говорили про Дао.

Дао надо было впустить в себя и дать ему делать работу.

Мне было почти 30 лет и я всю жизнь занимался тем, что впускал в себя Дао и ждал, когда оно сделает за меня работу.

К концу первой недели я так утомился от игры в Го, что решил поехать в другую часть Кипра, где были казино.

Я уже вызвал такси, но это увидела одна акула бизнеса из трех, женщина. Она хотела меня остановить, но я сказал ей, что моему Дао требуется немного отдыха от работы.

Неожиданно для меня акула сделала вывод, что я уезжаю, потому что она не уделяла мне достаточно внимания. Не думаю, что решился бы флиртовать с ней, она была из тех женщин, которых легко перепутать с мужчинами-трансвеститами.

Но возражать я не стал и даже подыграл, сделав обиженное лицо. Я насупился как ребенок, немного надул губы, а глаза сделал жесткими, злыми.

Отвечал же я честно.

– Скажи, это из-за меня?

– Ну вот еще.

– А я чувствую, что да.

– Еще чего.

– Какой ты нежный.

– Совсем нет.

Чтобы долго не рассказывать, опишу, что было потом.

Она увязалась за мной в казино, я проиграл кучу денег, которые она мне там давала, еще и еще.

А потом выяснилось, что она потратила не свои деньги, а общие с ее партнерами. Был большой скандал, она огребла, мне тоже слегка досталось.

Но я хорошо запомнил свое выражение лица, которое за пять минут превратило акулу бизнеса в женщину-зомби.

И когда я потом смотрел на себя в зеркало таким лицом, я понял, что нашел себя.

Это лицо открывало мне многие двери. Наверное я и раньше умел смотреть так же, но делал это не специально.

А здесь бизнес-тренинг и прокачка Дао помогли мне обрести себя.

Как работает эта моя фишка?”

Вот такая история Ромы, где за шутками скрыты несколько серьезных вопросов.

Мы обычно говорим, что имидж состоит из двух главных вещей: конституции и декорации.

Первое условно врожденное, второе приобретенное.

Декорация подбирается и создается с учетом конституции, с ориентацию на нее, чтобы образовалась гармония.

Но граница между конституцией и декорацией намного более условная чем может показаться.

От прокачки имиджа конституция не только выглядит совсем иначе, но и меняется.

Даже если не брать в расчет возможности современной бьюти-индустрии, человек может так улучшить свою конституцию с помощью фитнеса и образа жизни, что его будет не узнать.

Но в имидже есть еще одна часть. Динамичная, в отличие от статичной декорации.

Это то, как человек держится и как себя ведет.

Держит себя и ведет.

Как если бы персона его была куклой, а воля его кукловодом.

Мы называли эту часть манерами и относили ее к декорации, так как часть эта изменяемая.

Но если быть точнее, часть эта состоит из синтеза конституции и привычек, и некоторые привычки выглядят как врожденные особенности.

К этому относится выражение лица, взгляд, особенности походки, голос, манера речи, другие характерные черты, которые можно увидеть у сына и отца, двух сестер, у многих близких родственников.

С одной стороны это можно изменить и люди, профессионально прокачивающие имидж, например актеры, артисты, избавляются от таких “родовых” привычек, если находят, что те уродуют их.

С другой стороны, не все из этого нужно менять.

И вот гармоничный имидж – это красивое сочетание всех трех частей: конституции, декорации и манер.

Немного позже мы будем обсуждать манеры подробней. Но в задаче Ромы упомянута именно эта часть.

Конституция и декорация у него были отличными с юности. И сочетались очень хорошо.

Но в зеркале он видел не ту манеру.

Манера – это связующее звено между имиджем и поведением.

Почему я не предлагаю вам разбирать эту задачу?

Потому что вы сейчас будете писать про колпачок и про то, что Рома нашел способ спрятать Волка под шкурой овечки, чтобы незаметно есть ягнят и козлят.

Кто-то может вспомнить кружевной чепчик бабушки, в который Волк нарядился, чтобы съесть ее внучку.

Но манеры не должны ничего скрывать, они должны красиво соединять конституцию, декорацию и поступки.

И образовывать вместе со всем этим гармонию.

И манеры должны быть спонтанными, искренними, не иметь никакой фальши.

Поэтому я сразу предлагаю вам прочитать ответ к задаче Ромы и обсудить уже его.

Ответ к задаче 4.Х1 “Акула бизнеса”

“Я замечал, что женщинам нравилась моя агрессия, но она же их и пугала. Сейчас, после чтения блога Эволюции я бы сказал, что большинство женщин Белладонны, их Белле нравится, что я такой зверь, но их Донне кажется это недопустимым. Мне и самому кажется недопустимой агрессия, но в ней столько сексуальной энергии. Акулу бизнеса я хотел смягчить и обиженно надул губы как школьник. Но мне не хотелось, чтобы она остановила меня, поэтому я смотрел на нее зло, давая понять, что ей лучше меня не трогать. Сочетание того и другого оказалось бомбой для нее и для всех остальных Белладонн, которых я встречал в жизни”

Вот так Рома научился мирить белл и донн, находя подход к обеим одновременно.