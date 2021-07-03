 

Мнение: Страны угрожающие Турции

03.07.2021, 4:02, Разное
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Исследование Института Кадира на тему стран враждебных Турции с точки зрения турецких граждан.
Первое место уверенно заняли США. В первой 10-ке – 5 стран НАТО.
Россия между тем выбыла из первой десятки. Каждый второй из опрошенных заявил, что не считает Россию угрозой для Турции.

С самим исследованием можно ознакомиться по ссылке
https://www.khas.edu.tr/en/arastirma/khasta-arastirma/khas-arastirmalari/turk-dis-politikasi-kamuoyu-algilari-arastirmasi-2021?fbclid=IwAR1UyNZMXOK-8Q_AlrxS_POmVc-qSSXjfob9nnnYw7qsgZ8VmnKxo-s48S8 (оно реально огромное и весьма комплексное)

Там еще из интересного.
86% турок в качестве основного источника информации используют телевизор. Соц.сети уверенно растут, но пока отстают от телевизора – всего 50%.
Самые волнующие рядовых турок темы – коронавирус, права человека и экономическая ситуация в стране.
40% турок считают Турцию европейской страной (это наиболее частый ответ). 59% выступают за членство Турции в ЕС.

Интересны ответы на вопрос о лидирующих экономиках мира – на первом США, на второй Китай, на третьем Россия (!). Примечательно, что на вопрос о том, какие экономики будут лидирующими через 10 лет, первая тройка оказалась точно такой же, причем в том же порядке.
Аналогичным образом турки отвечали на вопрос о том, какую страну они считают наиболее мощной. Порядок ответов – США, Китай, Россия. И через 10 лет тоже ожидают, что этот порядок сохранится.
В качестве основных угроз в следующие 10 лет турки называют – международный терроризм, глобальной экономический кризис, военные конфликты на Ближнем Востоке, войну в Сирии и американский интервенционизм.

Относительно турецких друзей – Азербайджан, Северный Кипр, Грузия, Узбекистан, Пакистан и на 6-м месте Россия. 30% турок считают Россию дружественной страной. Далее идут Украина, Китай и Индия. Лишь 16,7% опрошенных назвали США дружественной страной.
Основной отношений с Россией большинство опрошенных видит стратегическую кооперацию в области энергетики, туризма и борьбы с ИГИЛ (!).
Основной проблемой в отношениях называют поддержку Россией режима Асада в Сирии (42%) и поддержку Россией (!) PYD/YPG.
47% турок поддерживают покупку С-400 у России.

На вопрос о том, с какой страной Турция должна в первую очередь развивать отношения, то на первом месте оказались США (31,4%), на второй месте Россия (27,8%), на 3-м месте ЕС (23,4%).

Источник: Colonel Cassad



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