ВСУ обстреляли западные окраины Донецка

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пятницу обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив три дома, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел поселка Старомихайловка из станкового противотанкового гранатомета и пулеметов был зафиксирован в 19.30 пятницы, огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ города Красногоровка, повреждения получили кровля и оконные блоки трех домов, передает «Донецкое агентство новостей».

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошлую неделю в Донецкой народной республике погиб один человек, еще трое получили ранения. В понедельник подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерии село Новоласпа на юге ДНР. Ранее в тот же день противовоздушная оборона Луганской народной республики (ЛНР) сбила два киевских беспилотника, проводивших разведку в районе поселков Донецкий и Калиново.