Мнение: Подводный пожар на трубопроводе Pemex
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В результате разрушения клапана на глубине 78 метров начался мощный подводный пожар на трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе, который продолжается более 8 часов.
Экономический и экологический ущерб пока подсчитать затруднительно, но уже сейчас говорят, что он будет значительным.
На текущий момент заявляется. что пожар контролируется.
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Источник: Colonel Cassad
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