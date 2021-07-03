 

Мнение: Подводный пожар на трубопроводе Pemex

03.07.2021, 3:10, Разное
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В результате разрушения клапана на глубине 78 метров начался мощный подводный пожар на трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе, который продолжается более 8 часов.

Экономический и экологический ущерб пока подсчитать затруднительно, но уже сейчас говорят, что он будет значительным.
На текущий момент заявляется. что пожар контролируется.

Источник: Colonel Cassad



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