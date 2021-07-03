Байден: Вывод американских войск из Афганистана не будет завершен в ближайшие дни

Вывод американских войск из Афганистана в ближайшее время не будет завершен, это будет происходить постепенно, но некоторые силы США там останутся, сообщил журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

«Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть [к настоящему времени в плане вывода американского воинского контингента из Афганистана]», – цитирует ТАСС Байдена.

«Я просто хотел гарантировать наличие достаточного пространства для маневра <…>», – отметил глава администрации США.

По его словам, «некоторые силы [США] будут оставаться [в Афганистане]». «Речь идет о рациональном выводе [войск] вместе с нашими союзниками. Ничего необычного нет», — подчеркнул Байден.

Так же он считает, что правительство Афганистана способно устоять после вывода войск США, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о стягивании сил ИГ в Афганистан.

Сообщалось, что переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» идут медленно и не приносят существенных результатов.

В марте «Талибан» потребовал вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В апреле Госдепартамент США призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане.