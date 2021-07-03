 

«Российских хакеров» обвинили в США в атаке на международную компанию

03.07.2021, 3:06, Новости дня
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«Связанные с Россией» хакеры могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya, утверждает Bloomberg.

Компания Kaseya, штаб-квартиры которой находятся в Дублине и Майами (штат Флорида), производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих в дистанционном формате интернет-услуги. Кибератака затронула по меньшей мере шесть таких компаний, в число клиентов которых входят порядка 200 более мелких фирм. Предположительно, их данные оказались временно заблокированы. За восстановление доступа вымогатели потребовали выкуп в размере 44,9 тыс. долларов, передает ТАСС.

Как утверждается в публикации, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil, которые якобы могут быть связаны с Россией. В конце мая хакеры из REvil, как сообщалось, атаковали сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

В пресс-службе Kaseya сообщили, что из-за «возможной атаки» компания предоставляет услуги «лишь ограниченному числу клиентов». До завершения расследования причин инцидента в компании посоветовали клиентам прекратить пользование их услугами. Американское Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) отметило в свою очередь, что «приняло меры» с целью установить причины и устранить последствия предполагаемой кибератаки.

Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.



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