Розы будут радовать все лето: как ухаживать за цветами в июле и августе

Довольно часто садоводы сталкиваются с ситуацией, когда полностью сформированные бутоны роз не распускаются. Внутренние лепестки остаются туго сжатыми, а внешние – быстро засыхают и увядают. Из статьи вы узнаете о причинах этого явления и способах спасения цветов. А также прочитаете об уходе за розами в июле и августе.

Нарушение правил выращивания

Чаще всего бутоны не распускаются из-за нарушения правил выращивания цветов. Ведь розы довольно чувствительны к внешним условиям. Особенно требовательны они к освещению.

Если вы посадили цветы в тени, то они могут не распуститься. Также розы не дают цвет, если растут на слишком ярком солнце.

Помните, что розы, растущие в тени, нуждаются в особом уходе. Им требуется больше удобрений и влаги. Только в этом случае они способны хорошо цвести. Для цветов, растущих на солнце, нужно обеспечить затенение.

На цветение роз отрицательно влияет как дефицит, так и избыток влаги. Если вы замечаете, что растениям не хватает воды, то проведите внеплановый полив. При избытке влаги следует разрыхлить грунт под кустиками, чтобы он скорее высох.

Дисбаланс питательных элементов

Для роз очень важна своевременная и сбалансированная подкормка. Если бутоны не распускаются, то это может быть связано с дефицитом бора, фосфора, молибдена или калия. Эти цветы лучше всего подкармливать комплексными удобрениями, которые содержат разнообразные полезные вещества.

Если вы точно не знаете, какого именно элемента не хватает растениям, то используйте специальные коктейли для внекорневой подкормки. Их можно наносить непосредственно на листья. Питательные вещества быстро проникнут в ткани растения и процесс цветения восстановится.

Плохая погода

Нормальное цветение роз может нарушиться из-за сильных и продолжительных дождей или резких температурных перепадов. Чтобы избежать этого, не забывайте укрывать цветы во время выпадения осадков или ночных холодов.

Далее – о том, какой уход необходим розам в июле.

Полив

Если в июле стоит теплая и влажная погода, то часто поливать розы не нужно. Старайтесь ориентироваться на состояние растений. Если вы замечаете признаки обезвоживания, то обязательно увлажните цветы.

В среднем розы следует орошать 2 раза в неделю. Эту процедуру проводят утром и вечером. Для полива используют отстоянную теплую воду. Земля должна промокнуть на глубину около 20 см. Обычно на 1 м2 расходуется около 20-30 л жидкости.

Цветы нужно поливать таким образом, чтобы жидкость не попадала на листья, бутоны и стебель. Не используйте для полива холодную воду.

Подкормка

В июле розам не требуется частая подкормка. Ни в коем случае не вносите азотные удобрения. Иначе роза даст много побегов, которые не успеют зацвести и погибнут зимой.

Если вы все же решили “побаловать” цветы питательными веществами, то удобряйте их препаратами на основе калия и фосфора. Вы можете добавлять в них куриный помет.

В июле полезно насыпать под кустики роз немного золы. Это поможет привести в норму кислотную реакцию грунта.

Удаление сорняков и мульчирование

В июле следует заняться рыхлением почвы и удалением сорняков. Иначе нежелательные растения будут препятствовать развитию и цветению роз.

Если вы весной не замульчировали почву, то займитесь этим в июле. Это поможет сохранить влагу и поддерживать оптимальную температуру грунта. Вы можете положить под розовые кусты солому, шишки ели или сосны, хвою, перегной или торф. Слой мульчи должен составлять около 8 – 10 см. Вы можете насыпать на него немного куриного помета или золы.

Обрезка

В июле следует провести обрезку цветов. Удалите со стебля засохшие, нездоровые, поврежденные и слишком тонкие веточки. Избавьтесь от искривленных побегов, а также увядших цветов. Иначе эти части растения будут мешать цветению.

Уход в конце лета

В августе цветы начинают готовиться к зимовке. Вегетационные процессы в них замедляются. В последний месяц лета часто идут дожди, а ночи могут быть холодными. Такие погодные условия способствуют развитию грибковых инфекций у растений.

Чтобы защитить розы от болезней, обязательно пропалывайте клумбы и мульчируйте грунт скошенной травой, опилками или перегноем.

Сократите частоту орошения. Полив нужно проводить только при высыхании верхнего слоя грунта. Вода не должна попадать на листья, так как влага способствует размножению грибков.

В августе следует использовать только калийно-фосфорные удобрения. Они укрепляют корни и готовят растения к зимовке.

Обязательно удалите все невызревшие побеги. Они не смогут пережить зимние холода, но будут отнимать силы у растения.

Если в августе вы заметили на листьях роз черные пятна, то это признак заражения опасным грибком. Он может погубить цветы. Немедленно обрежьте все пораженные участки, а растение еженедельно опрыскивайте препаратами с медным купоросом или серой.

Заключение

Если вы хотите получить красивые розы, то уделите этому цветку побольше внимания. Нераспустившиеся бутоны – признак недостаточного или неправильного ухода за растениями. В середине лета вы еще можете помочь цветам распуститься.