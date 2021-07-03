Мнение: О двойном выстреле во Владимира Путина

Вот это новость так #новость! Прямо таки сюжет картины Ильи Репина «Не ждали». Хотя вот именно в таких делах неожиданностей, как правило, не бывает. Напротив, тщательная, но в то же время скрытная подготовка – залог успеха. Учитывая этот момент, несложно догадаться, какие влиятельные силы за этим стоят, и из какого они лагеря.

Впрочем, борьба кланов совсем не нова ни в мировой, ни в отечественной истории.

Начать придётся с того, что в российском стане системных либералов произошла почти невосполнимая потеря. Своего роскошного кресла, места и поста сугубо добровольно лишился один из наиболее сильных представителей этого узкого круга лиц, обладающий вдобавок непререкаемым научным авторитетом. А если учесть его родственные связи, то утрата становится ещё более полной.

И, как это бывает с большими людьми, покидающими высокие посты, отставка открывает шлюзы фронде. Самой либеральной. Меткий выстрел, не в бровь, а в глаз, прилетел – вполне ожидаемо – в адрес первого лица. Нынешнего бессменного президента России Владимира #Путин­а.

Ректор легендарной Высшей школы экономики, теперь уже бывший, Ярослав Кузьминов по собственному желанию перешёл на другую работу, пусть и в недрах Alma mater. Сейчас говорят, что это решение готовилось давно. Если так, то остаётся лишь аплодировать тому, как самый обычный «пиджак» сумел обеспечить уровень скрытности, достойный любой спецслужбы. Говорят, даже супруга не знала…

Так вот, уже уходя, Ярослав Кузьминов обнародовал последнее слово. Пафосное и напыщенное, что понятно в такой ситуации. Исполненное тонких намёков, что понятно не менее.

Два момента, два выстрела заслуживают цитирования.

Первый – ни один руководитель «не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу… стареть в должности».

Может показаться, что сравнительно молодой (64 года) Ярослав Кузьминов запустил это камешек в огород коллег-ветеранов. Прежде всего, в адрес долгожителей Виктора Садовничего из МГУ (81 год) и Анатолия Торкунова из МГИМО (почти 71). Но также это аллюзия на ранние высказывания Владимира Путина (почти 69), типа таких: «Считать, что если однажды взобрался в начальственное кресло, то оно должно принадлежать тебе… до гробовой доски, абсолютно неприемлемо». Теперь, когда ровно тот же глава государства предпринял массу титанических усилий, чтобы заполучить в запас ещё два президентских срока, т.е. практически пожизненное президентство, с учётом продолжительности жизни даже вышесреднего российского мужчины, такое напоминание – точно в цель. Ну и вот это – «не хочу стареть в должности» как убойный довесок…

И второй. Ярослав Кузьминов выразил готовность конструктивно взаимодействовать с тем ректором, которого назначит председатель правительства. «Рассчитываю, что Михаил Владимирович Мишустин сегодня подпишет соответствующее распоряжение Правительства», – подчеркнул он. И это также отсылка к недавним громким заявлениям Владимира Путина о «рекомендациях» по выбору преемника. Ведь для ВШЭ кабинет министров такой же суверен, как и для любой российской власти – весь наш многонациональный народ, её единственный источник. И получается, что выбор своего суверена Ярослав Кузьминов готов принять любым, а Владимир #Путин считает даже своим долгом подобным выбором управлять, а преемника – ещё и впоследствии наставлять.

Однако же едва ли все эти эскапады экс-ректора ВШЭ пройдут незамеченными. Компетентные органы не забудут, не простят, и осадок останется. Так что главный вопрос: чего ради так рискует Ярослав Кузьминов?

Есть разумно обоснованные предположения?

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