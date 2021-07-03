Глава НАПК о ситуации с Витренко: У нас нет конфликта

“Парламент, приняв закон “О предотвращении коррупции”, определил, что органом, который дает разъяснения и применяет этот закон, является только один орган в Украине – это НАПК. По поводу предписания. Есть ч. 6 ст. 12 этого закона, где написано, что в случаях выявления коррупции предписание об устранении этого нарушения вносится руководителю соответствующего органа. Но там еще есть предприятия, учреждения, организации и так далее. То есть закон четко различает орган и организацию, учреждение, предприятие. В уставе “Нафтогазу” – это 44, 61 пункты – прямо написано, что наблюдательный совет является органом управления компанией НАК “Нафтогаз України”. То есть мы действуем четко в соответствии с законом”, – сказал Новиков.

Он объяснил, почему Витренко не может занимать должность главы НАК. По словам главы Нацагентства, в ст. 12 Конвенции ООН против коррупции указано, что для предотвращения возникновения конфликта интересов для государственных должностных лиц устанавливаются ограничения профессиональной деятельности на разумный срок.

“У нас в предписании конкретно написано: действия, которые совершал господин Витренко в отношении “Нафтогазу”, препятствуют в течение года занимать ему руководящую должность на этом предприятии. У нас нет конфликта ни с правительством, ни с “Нафтогазом”, ни с президентом [Владимиром Зеленским], ни с Министерством энергетики или экономики. Есть просто ситуация, в которой действительно все профессиональные лица, которые были привлечены к принятию этого решения [о назначении Витренко], немножко не досмотрели, пожалуй, нормы закона “О предотвращении коррупции” и Конвенцию ООН против коррупции”, – добавил Новиков.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона “О предотвращении коррупции” и влиял на работу “Нафтогазу”, и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК “штампует предписания, умышленно углубляя конфликт”.

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его “примером избирательного правосудия”. 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета “Нафтогазу”, на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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