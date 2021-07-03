Путин наградил посмертно погибших в Сочи приставов орденами Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно судебных приставов, которые при исполнении служебного долга в Сочи были застрелены местным жителем.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Агозяна Альберта Артемовича – младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Центрального районного отделения судебных приставов Сочи <…> (посмертно)», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном-интернет-портале правовой информации.

Также президент наградил и другого пристава – Андраника Матевосяна ­– посмертно.

В начале июня в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение, он арестован.