США обвинили власти Белоруссии в попытке отвлечь внимание от репрессий

Решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации Reuters.

«Похоже, режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», – приводит ТАСС слова представителя администрации США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Соединенных Штатов на решение Лукашенко полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего через границу большого количества оружия.

«За последние несколько недель мы ввели ряд санкций [в отношении Белоруссии] в координации с европейскими партнерами. Я не видела этих сообщений до брифинга, я поговорю с нашей командой по национальной безопасности», – сказала Псаки.

В МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. «Закрытие границы с Белоруссией пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ», – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию УНН.

По словам Николенко, политика Украины «направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права».

Высказанные Лукашенко обвинения в контрабанде оружия в МИД Украины назвали «абсурдными». «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем», – сообщил Николенко. По его словам, в Киеве «ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности».

Накануне Лукашенко заявил о планах террористов взорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенный в городе Вилейка Минской области Белоруссии.