Межкомнатные двери: виды и конструкции

Строительная тема очень распространенная и можно говорить на разные темы касаемо косметического ремонта. Сегодня поговорим о межкомнатных дверях. Не для кого не секрет, что межкомнатные двери играют важную роль в формировании интерьера. По этому вопросу Вы можете обратиться в магазин межкомнатных дверей «Первый гипермаркет дверей». Здесь вам предложат самые разновидные двери на любой вкус, размер и дизайн.

Цена и стоимость межкомнатных дверей

Стоимость межкомнатных дверей зависит от материала, из которого приготовлены двери. От используемых материалов зависит не только цена, но и качество дверей. Например, двери из массива самые дорогие и можно не беспокоиться за качество. Межкомнатные двери окрашенные покрытием из экоцела обойдутся подешевле. Они чувствительны к колебаниям температуры, зато идеально обеспечивают шумоизоляцию.

Виды шпонированных межкомнатных дверей

На вид шпонированные и деревянные двери трудно будет различать. Есть два шпонированных дверей:

Натуральный шпон – это самый дорогой вид, поскольку материал получают из возрастных деревьев. Деревья режут на тонкие пластины. Так как возрастные кольца на поверхности дерева разные, то узор получается неповторимым и оригинальным.

Файн-лайн шпон — это искусствено изготовленный материал из древесины. Формируются блоки из «мягких» деревьев. Потом из этих блоков получают шпон разновидных размеров, разнотонных цветов и разной текстуры.

С развитием современных технологий стало возможно делать имитацию ценных пород деревьев. Блоки получают тот же изображение, внешний вид и структуру из недорогих и более быстрорастущих деревьев. Понятно, что стоимость конечного продукта более низкая.

Экошпон

Этот вид шпона считается новейшей разработкой профессионалов. Известен еще под названием «Экоцел». Материал состоит из древесины и полипропилена. Материал считается искусственно-сертифицированным. Может с легкостью имитировать текстуру любого сорта дерева в 3D-формате.

Конструкция межкомнатных дверей

Межкомнатный двери по конструкции разделяются на два вида:

Распешные межкомнатные двери – это считается классическим вариантом. Они надежны и можно легко установить. Недостаток этого вида то, что для открывания нужно много свободного пространства.

Раздвижные межкомнатные двери – идеальный вариант для помещений о ограниченным пространством. Устанавливаются на роликах,который можно