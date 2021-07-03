Мнение: Трусливый майор и коронавирус

Казалось бы, какой принципиальный и смелый майор! Увидел в автобусе пассажира с приспущенной маской, тут же решительно ринулся вытаскивать нарушителя из автобуса.

Но на самом-то деле этот майор – трусливый негодяй. И вот почему.

Всего полторы недели назад в городе прошел Сабантуй. Майор, скорей всего, был на этом празднике. Там вся городская полиция работала. И не мог майор не увидеть, что руководители города и республики на Сабантуе масок не носили.

Но майор или его коллеги – другие майоры, капитаны, сержанты – почему-то не ринулись задерживать премьер-министра Татарстана или мэра Набережных Челнов. А надо было! Потому что коронавирусу пофиг, чиновник ты или холоп. Если уж власть решила, что люди обязаны носить защитные маски, то первыми это требование должны выполнять сами чиновниками. И майор или его коллеги просто обязаны былы наброситься на чиновников без масок и задержать их, выписать штрафы…

—