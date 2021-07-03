 

В Украине чиновник решил жениться после проверки НАПК – “измучился объяснять” имущество возлюбленной

03.07.2021, 1:38, Новости дня
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Об этом глава управления НАПК по проведению обязательных полных проверок Сергей Петухов написал в Facebook. 

“Звонит восхищенная госпожа и с благодарностью говорит, что декларант так измучился объяснять о ее имуществе после нашей проверки, что сделал ей предложение, чтобы указывать в декларации как жену”, – отметил он. 

По словам Петухова, проверяющего НАПК пригласили на свадьбу свидетелем. 

https://www.facebook.com/sergiy.petukhov/posts/2960046564270963

Контекст:

НАПК занимается контролем и проверкой деклараций чиновников, оно анализирует, все ли субъекты декларирования подали декларации и соответствует ли стоимость их имущества и расходы доходам.

Госреестр деклараций работает в Украине с августа 2016 года. Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной.

Ежегодная кампания подачи деклараций чиновниками завершилась 1 апреля, Нацагентство получило почти 800 тыс. деклараций.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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