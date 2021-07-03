Число жертв обрушения дома во Флориде увеличилось до 20. Под завалами нашли семилетнюю девочку

Как рассказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, среди этих двух погибших узнали семилетнюю девочку, дочь местного пожарного.

Общее число жертв увеличилось до 20, пропавшими без вести остаются 128 человек. Еще 188 жителей дома нашлись.

Спустя неделю после обрушения спасатели не теряли надежды найти кого-нибудь живым. Процесс поисков мэр Майями-Дейд назвала мучительным. Пожарные команды спешат, “не хотят упустить ни одной возможности, чтобы спасти жизнь”, отметила она.

Контекст:

12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.

Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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