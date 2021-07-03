Штамм коронавируса “Дельта” обнаружили не менее чем в 98 странах, мир в очень опасном периоде пандемии – ВОЗ

Об этом глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге 2 июля, его цитирует сайт ВОЗ.

Он отметил, что “Дельта” быстро становится доминирующим штаммом во многих государствах.

“Мы находимся в очень опасном периоде этой пандемии. В странах с низким уровнем охвата вакцинацией ужасные сцены переполненных больниц снова становятся нормой. Вариант “Дельта” опасен и продолжает развиваться и мутировать, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер здравоохранения”, – сказал Гебрейесус.

Контекст:

22 июня в ВОЗ сообщали, что штамм “Дельта” зарегистрировали в 92 странах. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением “Дельты”, а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. Пока что Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из четырех стран: Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 182,9 млн случаев заражения, умерло более 3,96 млн человек.

С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 3 мрлд прививок от коронавируса, этого достаточно, чтобы вакцинировать 20% населения планеты, но распределение вакцин неравномерно, отмечает Bloomberg.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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