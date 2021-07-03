ФСБ без сделки

Дело против журналиста Ивана Сафронова спустя год: отказ от сотрудничества со следствием и новое расследование из «Лефортово».



Иван Сафронов на заседании суда. Стоп-кадр из видео, предоставленного Мосгорсудом / РИА Новости

Почти год как журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в заключении в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене. ФСБ упорно пытается, как считают его адвокаты, подменить в уголовном деле журналистскую деятельность Ивана на шпионскую. Защита уверена, что никаких доказательств вины журналиста нет, как и не представлено других фигурантов в деле, включая пресловутого представителя чешской разведки. Сафронов не собирается идти на сделку со следствием. Находясь в заключении, он готовит расследование, основанное на рассказах сокамерников и общении со следователями и адвокатами.

Сафронов находится под стражей с 7 июля 2020 года. На момент задержания он работал советником главы «Роскосмоса», но дело о госизмене касается того периода, когда обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта».

Следствие считает, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные. Сафронов категорически не согласен с предъявленным обвинением.

В Сахаровском центре на специально созванной пресс-конференции адвокаты журналиста в преддверии годовщины ареста рассказали о некоторых деталях расследования и состоянии их подзащитного. Накануне Мосгорсуд продлил ему стражу еще на три месяца. Защита назвала дело Сафронова беспрецедентным, они недоумевают, что им приходится «защищаться от несправедливого обвинения», которое за год так и не стало понятным.

Пресс-конференция по делу Ивана Сафронова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Это дело беспрецедентно по уровню дезинформации высшего руководства страны.

В декабре прошлого года президент дважды выдавал совершенно не соответствующие действительности утверждения о существе обвинения Ивана Сафронова.

Также дело беспрецедентно по уровню давления на защитников. В отношении всех адвокатов были инициированы дисциплинарные производства, которые благополучно отклонили», — сказал один из защитников Сафронова и основатель «Команды 29» Иван Павлов.

Ранее Павлову предъявили обвинение в разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста. Басманный суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвоката ограничили в использовании интернета, телефона и лишили общения со свидетелями по делу. Уголовное дело против защитника было возбуждено после личного обращения директора ФСБ Александра Бортникова к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Коллеги Павлова предположили, что уголовное преследование вызвано его «неудобной позицией» по различным делам, которые расследует ФСБ. Но уголовное дело и мера пресечения формально не помешали Павлову продолжать защищать Сафронова, хотя и сильно ограничивают его возможности — неопределенный список свидетелей позволял следствию фактически в любой момент вывести из дела как самого Павлова, так и его коллег.

Один из защитников Ивана Сафронова и основатель «Команды 29» Иван Павлов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Защитники журналиста напомнили о своих непростых взаимоотношениях со следователем по особо важным делам ФСБ, полковником юстиции Александром Чабаном, которому ранее заявили отвод. Они полагают, что следователь заинтересован в исходе дела Сафронова. Так, адвокаты в своем отводе указали, что Чабан оказывал давление на других подзащитных правозащитного объединения «Команда 29», требуя дать ложные показания в отношении Ивана Павлова в обмен на более мягкий приговор и условно-досрочное освобождение. Также угрожал Сафронову максимально суровым приговором, если тот не откажется от своих адвокатов, разглашал информацию об оперативно-разыскных мероприятиях в отношении юристов «Команды 29» и комментировал их поездки за границу. В частности, Чабан говорил, что защитники летают в Турцию и Чехию получать некие инструкции и проходить обучение.

«Такое отношение к защите, мешает ему осуществлять свою деятельность. У нас нет никаких проблем с другими следователями, никто никогда не позволял такого рода действия. Да, мы процессуальные оппоненты, но это не дает права переходить границы и вторгаться в межличностные отношения», — отметил Павлов.

По словам его коллеги Дмитрия Катчева, Сафронов не намерен идти ни на какие сделки со следствием, признавать свою вину или давать показания, которые могут нанести кому-то ущерб.

Как стало известно, Чабан во время очередных следственных действий предложил Сафронову пойти на контакт со следствием взамен на возможность позвонить матери прямо из кабинета следователя. Однако Иван отказался продолжать разговор и сказал, что не простит себя за звонок матери в обмен на сотрудничество.

Один из адвокатов Ивана Сафронова Дмитрий Катчев. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Предложение следователя о звонке в обмен на сотрудничество поступило уже после того, как в октябре 2020 года Чабан отказал Сафронову в просьбе позвонить матери и поздравить с юбилеем. Тогда свой отказ Чабан мотивировал тем, что разговор «может быть использован обвиняемым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию». Позже журналисту также не разрешили поговорить по телефону и с 12-летней племянницей.

Кроме того, следователь пытался склонить Сафронова к досудебному соглашению. Чабан с первых дней предпринимал подобные попытки, обещал любые бытовые поблажки, говорили ранее адвокаты.

«Я не знаю из чего сделан Иван, крепости и силы духа у него столько, что мы всегда выходим из СИЗО с улыбкой. Это заслуга исключительно его.

Он переживает за вас больше, чем за себя, — продолжил адвокат Катчев. — Мы думаем, что дело Ивана — это обкатка. Попробовали подкинуть наркотики Ивану Голунову — не получилось. Надо было выбрать что-то посерьезнее. В деле Сафронова выбрали совсем что-то серьезное».

Еще один защитник Даниил Никифоров подчеркнул, что Иван за время заключения в «Лефортово» сменил много камер и сокамерников — людей с самыми разными судьбами и обвинениями. «Иван со всеми сокамерниками находил общий язык, успел подружиться. Про каждого из них успевал нам рассказывать житейские истории, не про то, за что они сидят, а про именно человека», — добавил адвокат.

Павлов в ходе пресс-конференции также поделился новостью о том, что его доверитель готовит собственное расследование. «Иван Сафронов остается журналистом даже в застенках «Лефортово». У него долгое время не было возможности подготовить какой-то материал, но он действительно прошел через многие камеры, в которых были разные сокамерники. Среди источников информации — сокамерники, следователь, те люди, которые возят его в суд, его адвокаты. Этот набор источников позволил Ивану провести некое исследование. Мы надеемся, в самое ближайшее время вы увидите это расследование. «Спойлерить» тему мы пока не будем», — сказал Павлов.

Адвакаты Иван Сафронов и Даниил Никифоров на пресс-конференции в Сахаровском центре. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Он также сказал о движении уголовного дела, которое возбудили против него за якобы имевшее место разглашение данных предварительного следствия. «Меня только сегодня, 1 июля, допросили в ГСУ СКР во второй раз, я виновным себя не считаю, так как комментировал только нарушения в деле Ивана Сафронова, а тайны следствия не разглашал», — отметил Павлов, пообещав, что гостайну он не станет разглашать, но посетовал, что до сих пор в деле Сафронова этой тайны так и не увидел.

При этом, заметил адвокат Никифоров, стороне защиты видна только «часть айсберга», так как следствие не торопится знакомить адвокатов с материалами дела. Впрочем, как продолжил защитник Катчев, сейчас следствие занимается так называемой «переквалификацией» журналистской деятельности Ивана Сафронова в «шпионскую», интерпретируя подобным образом любое событие из его жизни, будь то обычная встреча друзей или переписка с коллегами. При этом защитники заявили об абсурдности всех обвинений, напомнив, что, по версии следствия, «страшное преступление» Сафронов совершил еще в 2017 году, после этого продолжал писать на военно-промышленную тематику, встречался с руководителями разных ведомств и входил в кремлевский пул, но задержали его только после того, как перешел на работу в «Роскосмос».

Андрей Карев

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