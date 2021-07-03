 

Гражданин Турции пытался ввезти в Украину бриллианты на 4,5 млн грн. Драгоценности он спрятал в карманах брюк – ГПСУ

03.07.2021, 0:44, Новости дня
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Сотрудники погранотряда провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула.

“В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA общим весом 10 карат, золотую цепочку весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса”, – перечислили правоохранители.

На видео, опубликованном 2 июля на канале ГПСУ в YouTube, сотрудница погранслужбы рассказала, что часть драгоценностей нашли у мужчины в карманах брюк.

“По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей достигает 4,5 млн грн”, – уточнили в ГПСУ.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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