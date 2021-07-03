 

Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию из-за потока мигрантов из Беларуси

03.07.2021, 0:44, Новости дня
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Это позволит ускорить процедуры, координацию действий государственных ведомств, пояснили в правительстве. 

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. За прошлые сутки пограничники задержали 150 человек, которые пытались незаконно перейти границу. 

В правительстве сообщили, что большинство из этих людей уже попросили о предоставлении убежища в Литве.

По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым. Среди 822 задержанных в этом году нелегалов большинство – граждане Ирака (481), есть также граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции и Шри-Ланки. В 2020 году пограничники Литвы задержали на границе с Беларусью 70 таких мигрантов, 2019-м – 81.

Контекст:

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде. 

Кроме того, министерство внутренних дел Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью для уменьшения масштабов нелегальной миграции оттуда.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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