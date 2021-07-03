 

В РФ приняли закон, по которому шампанскими могут называться только вина местного производства. Moet остановила поставки продукции

03.07.2021, 0:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подлинность письма подтвердили три источника на российском рынке, отметили журналисты.

Прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон о регулировании алкогольной продукции, который 2 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки разрешают использовать понятие “шампанское” только в отношении российских вин.

“И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в “игристое вино”, – отметили в письме Moet Hennessy.

Изменения в законодательстве потребуют от производителя французского шампанского  пересертифицировать вина и изменить маркировку продукции. Компания сообщила, что производители шампанского “не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Компания Qualcomm выпустит процессор, аналогичный Apple M1

09.06 / “Дипломатия в условиях идеального шторма”. Кулеба заявил, что разговор Ермака и Джулиани был частью дипломатической игры

27.06 / Do Rzeczy – новый польский закон лишает евреев каких-либо надежд на возвращение имущества

13.06 / В МВД рассказали о причинах ДТП с четырьмя погибшими на Урале

21.07 / Экономика: Россиян охватила золотая лихорадка

18.02 / Зеленский считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией: Компьютер взятки не берет

21.07 / США собрались создать антикитайскую коалицию

06.10 / Освобожденный протестующими в Киргизии Атамбаев решил выступить с заявлением

30.06 / Профильный комитет одобрил законопроект Зеленского об олигархах

02.01 / Продажи экспериментального смартфона LG Wing провалились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика