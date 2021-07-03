В Канаде уже сотни внезапных смертей. Власти считают, что это из-за жары

В провинции Британская Колумбия, где с 27 июня погода бьет температурные рекорды, внезапно скончалось как минимум 486 человек. При этом в обычный период за такой же промежуток времени происходит около 165 внезапных смертей.

Большинство этих смертей, скорее всего, вызвала аномальная жара, сказала коронер провинции Лиза Лапойнт. По ее словам, многие погибшие жили в одиночестве, в их домах было жарко и не было вентиляции.

Контекст:

До прошлой недели температура воздуха в Британской Колумбии не поднималась выше +45°С.

27 июня в провинции зафиксировали первый в этом году температурный рекорд – +46°С, но в следующие дни воздух прогрелся еще сильнее, 29 июня на термометрах было +49,5 ºС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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