Дошкольники впервые победили в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Победителями во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в номинации «Сказки о космосе» впервые стали дошкольники, самой юной из них оказалась пятилетняя девочка, сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Принять участие в номинации «Сказки о космосе» конкурса «Моя страна – моя Россия» смогли не только школьники, но и дети до семи лет. Сегодня впервые победителями проекта платформы «Россия – страна возможностей» стали дошкольники», – сказал Комиссаров, слова которого привели в пресс-службе АНО, передает ТАСС.

По словам Комиссарова, самой юной победительницей конкурса стала пятилетняя Даша Белякова из Мордовии, представившая свою космическую аппликацию. «Мы рады, что еще совсем юные ребята уже сейчас могут познакомиться и сделать свои первые открытия с нашей платформой», – добавил он.

Уточняется, что победителями космической номинации стали сразу 100 детей. В рамках конкурса они представили свои сказки, рисунки и мультфильмы.

Традиционно в конкурсе участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающие собственные идеи социально-экономического развития российских территорий. В XVIII сезоне конкурса, посвященном науке, технологиям и космосу, такую возможность впервые получили дети до 13 лет.

Всего работы в этой номинации представили более 10,6 тыс. юных конкурсантов из 78 регионов РФ и ряда иностранных государств, в числе которых Исландия, Великобритания, Польша и Киргизия. Из-за большого числа участников и огромного интереса к конкурсу было решено определить 100 победителей из 44 регионов России, а также Великобритании и Исландии. Самые яркие работы будут представлены осенью этого года в сборнике «100 сказок о космосе».

В качестве приза самые юные победители получат подарки, а авторы лучших работ в возрасте от 11 до 13 лет станут участниками «Междисциплинарной проектной школы», которая пройдет в Международном детском центре «Артек». Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Напомним, что в Международный день вожатого дан старт Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых». Конкурс проводится для развития профессиональных, надпрофессиональных и цифровых навыков, для обмена опытом и лучшими практиками работы с детьми. Он пройдет в период с 24 июня по 20 декабря и будет состоять из 3 этапов.