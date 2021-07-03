 

Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности

03.07.2021, 0:24, Новости дня
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Россия выкупила у Словакии неиспользованную вакцину против коронавируса «Спутник V» с истекающим сроком годности, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.

«Россия выкупила у нас 160 тыс. из 200 тыс. поступивших в республику доз «Спутника V». Такое количество осталось неиспользованным. Срок годности препарата вскоре истекает», – передает ТАСС слова Элиашовой, которые привело Словацкое радио.

Россия выкупила вакцину по той же цене, что и продала Словакии, куда партия «Спутника V» поступила 1 марта. Средства словацкой стороне, по словам Элиашовой, должны быть перечислены в течение 20 дней после подписания соглашения, а 160 тыс. доз препарата уже покинули территорию республики.

Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. Власти Словакии настаивали, что российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet.

После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии российской вакцины, а позже правительство Словакии захотело перепродать партию «Спутника V» другим странам.



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