Несколько трендовых стрижек 2021 года, глядя на которые захочется пойти в парикмахерскую уже завтра

Рваные стрижки в тренде довольно длительное время. Это не удивительно, поскольку они удобны и универсальны, не требуют тщательного ухода. С их помощью можно создать самые разные образы: веселые, забавные, кокетливые, женственные и так далее. Этот тренд подходит для коротких, длинных и средних волос. Такие стрижки могут создать объем, движение в волосах, четкость, асимметричность.

Далее несколько идей причесок на основе рваной стрижки для волос разной длины.

Рваная стрижка с боковым пробором

Рваная стрижка с боковым пробором подойдет к любому типу лица. Волосы можно завить и закрепить лаком (главное фото)

Длиной до шеи

Забавная стрижка с неровными зазубренными концами и светлыми акцентами на тонких волосах. При желании ее легко можно отрастить до большей длины. Можно носить волосы прямыми или завивать, а также собрать в маленький хвостик.

Асимметричная рваная стрижка

Такая стрижка делает моложе и придает тонким волосам объем благодаря фактурной волнистости. Подрезка сбоку добавляет прическе шарма, затеняет линию роста волос и создает иллюзию глубины.

Двухцветная рваная стрижка

Двухцветная рваная прическа пользуется большой популярностью, поскольку не требуют особого ухода. Благодаря темным корням и светлым концам волосы выглядят ухоженно.

“Колючая” рваная стрижка на коротких волосах

Такая прическа хорошо подойдет для тонких волос. Эта рваная стрижка придаст им больше слоев. Вместо того чтобы носить классических боб, лучше сделать волосы взъерошенными, торчащими в разные стороны.

Текстурированный короткий боб

Такая стрижка может хорошо смотреться на любых волосах. Количество слоев зависит от того, какой объем нужно получить. Чем больше слоев, тем объемнее прическа.

Многослойная рваная стрижка на волосы средней длины

Подходит для любых типов волос. Если волосы прямые, потребуются утюжок или палочки, чтобы создать неровности, которые делают эту прическу по-настоящему эффектной.

Легкая текстурированная стрижка

Этот длинный боб без челки с удлиненными волосами спереди и укороченными сзади подчеркивает женственные черты лица.

Классическая многослойная короткая стрижка

Классическая рваная короткая стрижка со множеством слоев будет идеальной для тонких волос. Если они густые, лучше убрать лишний объем в области затылка.

Длинная рваная стрижка с челкой

Длинные рваные волосы с челкой выглядят стильно благодаря многослойности, в то же время образ получается милым и женственным.