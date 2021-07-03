«Огромное количество оружия поступает»

Лукашенко перекрыл границу с Украиной и обвинил Германию в связи с «террористами» в Беларуси.

Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко объявил о «вскрытии» террористических ячеек в Беларуси, которые якобы связаны с Германией, Украиной, США и другими странами. Его слова приводит госагентство Белта.

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс», — сказал Лукашенко. Политик пояснил, что основой отрядов якобы был телеграм-канал «Отряды самообороны Беларуси» с 2,5 тыс. подписчиков. Он утверждает, что отрядам самообороны причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

«Внимание, владелец чата [в телеграме] — житель Германии, господин Д. Хоффман! Ранее житель РФ и Украины, — подчеркнул Лукашенко. — Основной модератор этого действа — жительница РФ Тутникова».

Политик утверждает, что «ячейки» пытались уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах, а также подорвать станцию связи ВМФ РФ «Вилейка». По этому делу арестованы несколько человек, сказал Лукашенко. Инцидент с ВМФ РФ Лукашенко якобы обсуждал с Владимиром Путиным.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии,

но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии», — пояснил он.

Лукашенко также поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной, так как оттуда якобы «огромное количество оружия поступает».

Кроме того, он рассказал слушателям, что ночью неизвестные попытались убить ведущего гостелеканала СТВ Григория Азаренка. «Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал Лукашенко.

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В первой половине дня 2 июля Лукашенко уже анонсировал проведение некой «антитеррористической операции» и говорил, что хочет предъявить претензии Берлину, но не привел деталей. В МИД ФРГ тогда отказались комментировать речи Лукашенко.

В конце июня в Беларуси запретили деятельность Института Гёте и Германской службы академических обменов.

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