Дагестанский завод поставит кирпич санаториям Синьцзяна

29 июня 2021 года был заключен договор между ООО “ДагКирпичЗавод” и КНР на поставку стройматериалов для строительства санаториев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Сумма договора не разглашается.

Договор был подписан директором ООО “ДагКирпичЗавод” и представителем КНР в Махачкале.

– Мы выбрали именно данное предприятие в качестве поставщика из-за низкой цены, высокого качества и быстроты выполнения заказа. Помимо поставок, мы ещё условились о прохождении взаимных стажировок сотрудников в Китае и Дагестане. Думаю, этот опыт будет крайне полезен для всех нас, — прокомментировал результат сделки представитель КНР Син Тань.

Директор предприятия Малик Шариханов, в свою очередь, заявил, что “средства, полученные от сделки, пойдут на расширение производства и выполнение социальной миссии нашего бизнеса — предоставление рабочих мест для незащищённых социальных слоёв”.

—