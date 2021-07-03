Дагестанский завод поставит кирпич санаториям Синьцзяна
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29 июня 2021 года был заключен договор между ООО “ДагКирпичЗавод” и КНР на поставку стройматериалов для строительства санаториев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Сумма договора не разглашается.
Договор был подписан директором ООО “ДагКирпичЗавод” и представителем КНР в Махачкале.
– Мы выбрали именно данное предприятие в качестве поставщика из-за низкой цены, высокого качества и быстроты выполнения заказа. Помимо поставок, мы ещё условились о прохождении взаимных стажировок сотрудников в Китае и Дагестане. Думаю, этот опыт будет крайне полезен для всех нас, — прокомментировал результат сделки представитель КНР Син Тань.
Директор предприятия Малик Шариханов, в свою очередь, заявил, что “средства, полученные от сделки, пойдут на расширение производства и выполнение социальной миссии нашего бизнеса — предоставление рабочих мест для незащищённых социальных слоёв”.
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